Horario de verano 2021: ¿Cuándo hay que adelantar el reloj en México?

El invierno va llegando a su fin en México y con ello se aproximan algunos cambios; uno de ellos es la entrada del horario de verano, en donde todos deberán ajustar las manecillas de sus relojes para cumplir con el ahorro de energía correspondiente a esta temporada del año.

Horario de verano 2021: ¿Se adelanta o se atrasa el reloj?

La madrugada del domingo 4 de abril cambiará la hora una vez más para ajustarnos al horario de verano. En México, cuando el reloj marque las 2:00 am del domingo, habrá que adelantar el reloj una hora hasta las 3:00 am. Claro que esto lo puedes hacer una noche antes de irte a dormir.

El horario de verano durará un periodo de seis meses y será hasta el último domingo de octubre cuando volvamos al horario de invierno.

Claro que, este horario no afecta a todos los estados de México. En Baja California, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, la hora seguirá siendo la misma.

Ventajas del horario de verano

Con el cambio de horario comenzará a anochecer más tarde, así que podrás aprovechar una hora más de luz del día. A partir de entonces los días se irán alargando progresivamente conforme vaya pasando la primavera y lleguemos al solsticio de verano. En esta fecha el día será el más largo del año, es decir, habrá más horas de luz.

Otra de las ventajas es que al haber más luz del día se reduce el consumo de electricidad en tu hogar; algo que beneficia de igual manera al medio ambiente al consumir menos energía.

El horario de verano también te da más oportunidades de pasar más tiempo disfrutando del día, ya sea para pasar tiempo en familia o con amigos.

Así que no lo olvides, el domingo 4 de abril comienza el horario de verano, en donde deberás adelantar una hora tu reloj analógico y no te preocupes por tu smartphone, este hará automáticamente el cambio para que no se te pase. 😉

