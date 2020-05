¿Existe un universo que va hacia atrás? Navegando en la red descubrimos la verdad

Hace unos días, se difundió una nota que sin duda causó mucho interés y revuelo: el hallazgo de un universo paralelo que encontró la NASA, en donde el tiempo avanza hacia atrás. Sin embargo, es importante aclarar la verdad sobre este supuesto universo.

Si imaginaste que esta posibilidad tiene sentido, antes de hacer las maletas y ponerte en contacto con Elon Musk para mudarte, lamentamos desilusionarte pues resulta que la nota publicada por el Daily Star de Inglaterra el pasado 17 de mayo, bajo el titular We may have spotted a parallel universe going backwards in time (Puede que hayamos encontrado un universo paralelo que va hacia atrás en el tiempo), es falsa. A su vez, en este artículo se cita como fuente un artículo de New Scientist del 8 de abril.

La misma Agencia Nacional Espacial (NASA) de los Estados Unidos desmintió esta nota poco tiempo después de que se comenzó a viralizar en toda Internet y por supuesto, en las redes sociales.



A raíz de esto, el medio colombiano Colombiacheck, que se dedica a desmentir fake news y verificar la información que circula en la red, encontró la verdadera causa de esta confusión, pues en primera instancia, el reportaje original no fue publicado con una intención de desinformar y romper su récord de visitas.

«El artículo de New Scientist cita a Peter Gorham, quien no trabaja para la NASA, sino que es profesor de Física de la Universidad de Hawái, en Estados Unidos. Gorham es parte del equipo de científicos que está a cargo de la Antena Antártica de Impulso Transitivo (o Antarctic Impulsive Transient Antenna, ANITA, por sus siglas en inglés)», mencionó Colombiacheck derivado de su labor de verificación.

«Esta antena, según la Universidad de Hawái, es «un radiotelescopio para detectar neutrinos de rayos cósmicos de energía ultra alta desde un globo científico que vuela sobre la Antártica y el primer observatorio de la NASA –que financia el proyecto– de neutrinos de cualquier tipo».

Con ese radiotelescopio se llevó a cabo la investigación que citó en 2016 New Scientist y con éste fueron detectados neutrinos (que no son más que partículas subatómicas), las cuales despertaron interés en la comunidad científica, pues no provenían del cielo sino del suelo… detalle que supone la existencia de un universo alterno con tiempo avanzando al revés.



El artículo menciona que los investigadores en ese entonces anunciaron que este fenómeno posible, pero no absoluto, pudo provenir de un universo paralelo, respaldándose en la declaración del científico Gorham, quien expuso que esta hipótesis pacería tener satisfechos a todos, una «con la que no todo el mundo estaba cómodo».

Dicha declaración la corroboró Colombiacheck a través de búsquedas sobre esta supuesta hipótesis que nunca se afirmó en realidad como teoría en el artículo de New Scientist, pero que Daily Star interpretó de esa forma.



En el marco de esta investigación, Gorham tuvo una entrevista con su universidad en 2018 en la que aclara que probablemente su equipo haya descubierto un nuevo tipo de partícula, por lo cual era posible que estuviéramos ante un nuevo modelo de Física, pero nunca mencionó la posibilidad de un ‘universo paralelo’.

De hecho, ni en sus redes sociales ni los comunicados recientes de la NASA, se menciona nada respecto a este ‘fascinante universo’ en donde el tiempo avanza de atrás hacia adelante, considerando que ellos hubieran sido además los primeros en hacerlo público.



¿Entonces no hay un universo paralelo?

Es decir, todo este malentendido se relaciona con una interpretación errónea de la hipótesis que publicó New Scientist. Una de las teorías de la Antena Antártica de Impulso Transitivo (ANITA) es que esos neutrinos hallados en la Antártica hayan atravesado todo el planeta Tierra, de norte a sur, pasando incluso por el centro de éste. Sin embargo, los neutrinos no tienen la capacidad de atravesar la materia a altas velocidades, pero estos en específico (tau neutrinos) sí son capaces de transformarse por un momento en otra partícula.

Es un tanto complejo, pero de acuerdo con los cálculos de los científicos, señala New Scientist, «las probabilidades de que dos veces un tau neutrino haya atravesado nuestro planeta durante un vuelo de la Antena era solamente de una en un millón. Por esto se atreve a exponer la hipótesis de que sólo podría ser posible en caso de que un universo paralelo existiera, creado durante el Big Bang al mismo tiempo que el nuestro. Este otro universo estaría en constante contracción, mientras que el nuestro, en expansión constante. Esta posibilidad –de una en un millón– no ha sido comprobada por la NASA.



Con todo esto, te invitamos a que todo lo que leas en la red y suene fantástico, lo investigues corroborando datos y cuestionando las posibilidades antes de compartirlo a todos tus contactos. Así que navega con los datos que te ofrece tu #RecargaAmigo y verifica las teorías que lees con tu Amigo Kit, conviértete en un lector con fundamentos.

