Tener una mamá es increíble. Estas son algunas frases de mamá que prueban que debes enseñarle a usar Internet, si es que crees que lo dominas y eres un máster de la tecnología.



Hay que reconocer que ellas crecieron con otro tipo de herramientas para trabajar, entretenerse y comunicarse. Incluso, muchos millennials y jóvenes nos hemos encontrado con retos tecnológicos para los cuales acudimos a los primos jóvenes para no quedar en ridículo con nuestros contemporáneos.

Si tú eres de los que usó discos para conectarse a Internet, bajaste música y tenías MSN Messenger, bien entenderás que con el surgimiento casi diario de nuevas redes sociales, términos y nuevas tecnologías, entenderás perfecto que no sólo las mamás pueden llegar a tener confusiones geek.

¿Has escuchado a tu mamá o la mamá de algún amigo decir alguna de estas frases?

“Hijo, ¿me bajas la aplicación para bailar?”

Tik Tok es una red social relativamente nueva y quizá muchos de los que estamos aquí no le hemos entrado tanto como Erika Buenfil, pero hay mamás que no se conforman con Facebook y comparten contenidos de Tik Tok a través de su WhatsApp casi como expertas… o no.



“¿Cómo encuentro a mi amiga para darle like?”

Dar like, agregar y buscar a alguien son cosas muy diferentes. Las mamás también quieren estar en onda y reencontrarse con sus amigos de la prepa, ayúdala a buscar sus contactos en Facebook y con los hacks que la harán una experta sin parecer una stalker.

“Ayúdame a cambiar mi foto del Face”

Típico que te llega una notificación “Mamá cambió su foto de perfil” y resulta que no se le ve la mitad de la cara. Es por eso que cuando tu mamá te pida ayuda para poner una foto en donde le gusta cómo se ve para ponerla en su perfil de Facebook o de WhatsApp, tómate dos minutos y ayúdala, ¿cuántas veces ella jugó a tu lado cuando a tu hermana ya no le gustaba pasar tiempo contigo?

Lee también: ¿Cómo cambiar la foto de perfil de WhatsApp de un contacto?

“Voy a buscar las funciones de cine en Face”

Señoras y señores, Facebook es una red social, no es un buscador. Por más que lo intente, tu mamá no logrará hacer búsquedas efectivas de Google en Facebook. Mejor enséñale a usar el navegador correctamente.

“Nunca lleve computación como tú. Yo soy de la época de la taquigrafía”

Y es cierto, las mamás son las únicas que saben lo que significa el arte de escribir con una máquina. Apuesto a que no tienes una letra tan linda como la de tu mamá, misma que utiliza para escribirte esas hermosas dedicatorias en tus regalos de cumpleaños.



“Cuando acabes lo que estás haciendo, ¿me ayudas?”

Ellas lo saben, los adolescentes son impacientes con los adultos poco expertos con la tecnología, pero eso no significa que nos dejarán de pedir ayuda para lograr enviar algún mail importante sin borrar todo y adjuntar algún archivo con éxito. Recuerda que si no fuera por ella, tú no hubieras tomado esas clases de computación que tan útiles son ahora no sólo para ti sino para tu mamá, tu papá y esa tía que te manda los perritos más tiernos a tu inbox.

“Hijo, ¿cómo hago más grande el video?”

Puedes hacer zoom, eso es verdad, pero para poder ver un detalle preciso del video necesitarías un programa que seguramente no tienes.

“¿Cómo se ponen las caritas?”

Amamos decorar nuestros textos con emojis y ahora con stickers. ¿Por qué las mamás serían una excepción? No seas egoísta, explícale a tu mamá cómo activar su teclado para poder escribir ‘con caritas’. Si ahora hay alguien experto en usar stickers, son ellas. Siempre tienen un as bajo la manga para poder responder con algún gracioso y acertado sticker.

“Leí en el Feis que ya se puede viajar en el tiempo”

Ahora más que nunca es importante que le enseñes a tu mamá a detectar Fake News, pues no todo lo que ven en Facebook y WhatsApp es real. Las redes sociales no son una fuente confiable de información, así que será mejor que le ayudes a tener herramientas para verificar información y que no la comparta en cadena en el chat de la familia, en el de las amigas y estos contenidos se vuelvan virales.

“¿Cuál es mi contraseña?”

Oops… es momento de dar clic en el campo “olvidé mi contraseña” porque es imposible que un hijo recuerde la clave que su mamá ingresó sin anotar en algún otro lugar, claro, después de intentar con la fecha de su cumpleaños o con la tuya y de tu hermano.

“Ponme mi Google”… refiriéndose a Gmail

Las mamás solían recibir correspondencia, abrir sobres previamente babeados para leer cartas, recibir invitaciones e ir a la oficina postal a comprar estampillas. La nueva tecnología nos ha orillado a enviar prácticamente todo por correo electrónico, el cual puede ser un tanto complicado para algunos adultos.

Lee también: 4 increíbles smartphones para sorprender a mamá en su día

Tu mamá te necesita mucho, mejor regálale un Amigo Kit para que disfrute sin límite #LaRedDeTusEmociones, tenle paciencia y enséñale todos los hacks para ser una experta en Internet, redes sociales, noticias verificadas y memes. Ella te enseñó todo lo que sabes con amor, es hora de regresar esa lección.

Ahora ve: