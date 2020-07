¿Existen los aliens? Esto es lo que reveló el New York Times 😱

Surge nueva evidencia de la existencia de aliens y el periódico New York Times lo dio a conocer recientemente. ¡Aquí todos los detalles!

Con el paso de los años, el hablar de aliens o extraterrestres se ha vuelto un tema común y un gran debate entre si existen o no. Hoy en día los periódicos y medios de comunicación más importantes del mundo hablan al respecto como si se tratara de una nueva normalidad; y algo similar sucedió con The New York Times.

Hasta ahora no se sabe con exactitud si existe vida en otro planeta. Sin embargo, y como si fuera una noticia casual, el New York Times llamó la atención de todos sus lectores al revelar información del Pentágono y cosas en relación a la existencia de aliens.

“Eric W. Davis, un astrofísico que trabajó con un externo y después como consultor para el programa OVNIs del Pentágono desde el 2007, dijo que, en algunos casos, la examinación de material ha fallado en determinar su fuente y lo ha llevado a concluir que no lo hemos hecho nosotros”, menciona el periódico.

Pero eso no es todo, ya que párrafos después se confirma que evidentemente se han encontrado naves no pertenecientes a la Tierra y que han sido un campo de estudio en el Pentágono.

“El señor Davis, quien ahora trabaja para la Aerospace Corporation, un contratista de defensa, dijo que dio información clasificada a una agencia del Departamento de Defensa en marzo sobre la recuperación de ‘vehículos extraterrestres no hechos en la Tierra’”

Entonces, ¿los aliens en realidad existen?

Con estos reportes del New York Times se pueden concluir varias cosas; se han recuperado restos de naves de las cuales no se sabe de dónde provienen y existe todo un departamento en el Pentágono que estudia OVNIs de manera oficial y parece ser que ya no es un secreto internacional.

De lo que sí estamos seguros es que el tema de aliens es algo realmente interesante y que los medios importantes no intentan ocultarlo. ¿Qué opinas de ello? 👽

