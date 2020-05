A raíz de la contingencia sanitaria que vivimos actualmente, todos los países del mundo han tenido que crear nuevas maneras para trabajar sin que la productividad se vea afectada. Las empresas se han percatado que el home office tiene sus ventajas y es por eso que Twitter anunció que sus empleados podrán trabajar en casa de manera permanente.

A través de un correo electrónico, Jack Dorsey –CEO de Twitter– le comunicó a su equipo que, aunque las oficinas de la empresa abrirán sus puertas de manera gradual cuando sea seguro hacerlo, los empleados tendrán la opción de trabajar desde donde lo deseen como nueva política de trabajo desde casa de forma abierta.

Dorsey ha notado que la productividad de esta empresa, ubicada en Silicon Valley, California, no se ha visto afectada y confía en que los miembros de su equipo hagan lo que deben en tiempo y forma.

«Hemos podido cambiar el giro muy rápido y no vimos cambios significativos en la productividad mientras la gente comenzaba a trabajar desde casa todos los días».

¿Buena idea, mala idea?

Hay personas que prefieren ir a un lugar de trabajo ajeno a su casa por diferentes factores. Quizá por concentración, por convivencia constante con sus colegas, porque en sus casas viven otras personas que les impiden realizar sus labores de igual manera, porque no desean pagar la cuota de la luz y demás, temas que son muy válidos, y habría que ponerlos en la báscula con los contras.



La realidad es que el home office es una muy buena alternativa para las ciudades sobrepobladas como lo es claramente la Ciudad de México, pues los temas de tráfico denso y la deficiencia del transporte público disminuyen la calidad de vida de las personas que viven lejos de sus lugares de trabajo. Es una realidad que hay personas que dedican hasta tres o cuatro horas para llegar a sus trabajos y regresar a sus hogares, siendo que en ese tiempo pudieron haber producido grandes cantidades de trabajo sin sacrificar su salud mental y física, o bien, dedicar un tiempo a sus actividades personales.

Todo a su momento…

De acuerdo con la información que Dorsey comunicó, algunos miembros de la empresa, debido al trabajo que realizan, deberán regresar a las oficinas para trabajar, pero aquellos que puedan quedarse en casa a trabajar, podrán hacerlo.

«Cuando decidamos volver a abrir nuestras oficinas, no será un golpe de vuelta a como era antes. Será cuidadoso, intencional, oficina por oficina y de una forma gradual», pues claramente, aunque varios países sobre todo del otro lado del Atlántico, se preparan para regresar a las actividades de forma casi regular, no tenemos seguridad de que el virus no pueda comportarse de manera tal que nos haga perder todo lo ganado.

Lo mejor será no apresurarnos, y Jack lo sabe…



Además, Twitter canceló todos los viajes de negocios y eventos que tenía programados para realizarlos, muy probablemente en el mes de septiembre, aunque podrían posponerse al próximo año, todo dependerá de cómo decida comportarse el nuevo coronavirus.

Si tienes la posibilidad de hacerlo…

Hay oficios que desafortunadamente no pueden ejecutarse desde casa, pero por otro lado, hay personas afortunadas que al trabajar con Internet, no tienen mucho conflicto para poder realizar las labores desde casa si sus empleadores lo permiten. Sin embargo, te recomendamos que si optas por este modelo, asignes horarios fijos para despertar, bañarte comer, trabajar y dejar de trabajar, a menos que sea un día especial; un área ventilada e iluminada para hacerlo, así como una silla especial para que tu espalda no lo resienta.

¿Y tú qué harías?

¿Si recibieras un memo por parte de tu jefe y tuvieras la opción de trabajar desde tu casa para siempre, te gustaría la idea? Con los megas y precios que ofrece Telcel, #LaRedDeTusEmociones para compartir o de uso personal, sería muy conveniente e incluso podrías ir pensando la idea de mudarte a esa casa en la playa que siempre soñaste para después de tu jornada, zambullirte entre las olas.

