El Pentágono publica 3 VIDEOS de OVNIS ¡Sí existen!

Este momento es realmente histórico, ya que el gobierno de Estados Unidos ha sorprendido a todos al publicar de forma oficial tres videos de OVNIS; acontecimientos presenciados por sus pilotos y registrados en 2004 y 2015.

El Pentágono ha dado a conocer oficialmente los breves clips después de que una compañía privada los filtrara hace unos años.

«(El Departamento de Defensa) publica estos vídeos para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos. El fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado”, explicó el Gobierno estadounidense.

The Pentagon released videos showing ‘unidentified aerial phenomena,’ confirming the authenticity of the clips, which have been circulating online for years pic.twitter.com/ldrH3FktNZ

— Reuters (@Reuters) April 28, 2020