El cometa Swan visitará HOY la Tierra y lo podrás ver sin telescopio, ¡prepara tu celular!

El espacio es todo un universo de fenómenos astronómicos que rara vez se pueden apreciar desde la Tierra; por suerte hoy ocurrirá uno de los más sorprendentes, ya que el cometa Swan pasará muy cerca del planeta, que podrá ser observado en distintas partes del mundo y sin necesidad de un telescopio gracias a su gran brillo.

Según información compartida por la NASA, el cometa Swan se podrá apreciar en mayor medida en el hemisferio sur de la Tierra en la noche de este miércoles 13 de mayo; que es la fecha en la que el cometa estará más cerca de la Tierra, mientras que el 27 de mayo será el día que esté más cerca del Sol. Y esta será la primera y única vez que el cometa Swan nos visite, ya que éstos no tienen un rumbo fijo y suelen perderse en el espacio.

Entre otras cualidades que los expertos compartieron sobre el cometa Swan está el tamaño de su enorme cola, que desprende brillos en tonos verdes y amarillos y el cual se encargará de iluminar el cielo. Este mide alrededor de 16 millones de kilómetros de largo, mientras que pasará a 84 millones de kilómetros de la Tierra, por lo que no hay riesgo alguno de que se impacte con nuestro planeta.

Lo más sorprendente es que éste cometa fue recién descubierto a finales del mes de marzo, recibiendo el nombre científico de C/2020 F8 (SWAN). Y en menos de dos meses iluminará el cielo nocturno, mostrando una vez más que los misterios del espacio son infinitos.

Si tú no quieres perderte este espectáculo en el cielo, puedes seguir la transmisión de The Sky Live que compartirá en tiempo real cuando el cometa Swan se aproxime.

I am VISIBLE to the naked eye! I am 85,212,851 km away from Earth and my current magnitude is 5.5. You can spot me near the Pisces constellation.

