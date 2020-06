¿Cuántas personas de apps de citas debes conocer antes de encontrar el amor?

Las cartas, las citas y todo aquello que alguna vez nuestros abuelos nos han contado sobre el amor han quedado atrás. Hoy en día la tecnología ha revolucionado la forma de conquistar a alguien y encontrar a tu media naranja gracias a apps de citas que a muchos alrededor del mundo les ha funcionado.

Son varias las historias de aquellas parejas que se conocieron vía Tinder y que ahora están casados, formando una familia y viviendo felices por siempre, como en los cuentos y películas. Y si tú ya estás dispuesto a intentarlo, seguro te interesará este análisis científico, el cual te dice cuántas citas deberás tener para antes de encontrar al amor verdadero.

¿Cuántas personas debes conocer en una app de citas antes del ideal?

Gracias al avance y la actualización de las diferentes apps de citas, es como muchas personas se han sumado a encontrar al amor de su vida a través de ellas.



Esto último se debe a que las apps ahora son más sofisticadas e intuitivas al conectar personas; se basan más en los rasgos de personalidad y los gustos que comparten. Así como protocolos de seguridad para no poner a nadie en riesgo.

Pues bien, así es como un nuevo algoritmo científico dedujo que para encontrar al indicado o la indicada, al menos debes de conocer entre 6 y 9 personas antes. Según los especialistas, aumentar este número de pretendientes es un conflicto para tu cerebro, ya que este no puede elegir ninguna; también conocida como “sobrecarga cognitiva” o “paradoja de la elección”.

Esto quiere decir que, si ya has intentado varias citas con alrededor de 9 personas, estarás más cerca de encontrar a la ideal; ya que has descubierto lo que sí y no te gusta de las anteriores. O acaso, ¿ya habrás hecho match con la pareja perfecta?

Así que, ya no lo pienses más y date la oportunidad de conocer a tu persona ideal, aprovechando el tiempo en casa y que la ciencia respalda que en definitiva puedes encontrar el amor vía Tinder. 😍

