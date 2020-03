SI ME CUIDO NO CONTAGIO, aquí te dejamos tips muy importantes que debes conocer y emplear para la prevención del COVID-19

Cuidarnos es tarea de todos y la mejor manera es conocer a detalle las principales medidas de prevención del COVID-19 que van desde lavarnos las manos, evitar lugares concurridos de forma innecesaria, hasta saber qué hacer si comienzas a tener síntomas de Coronavirus, porque SI ME CUIDO NO CONTAGIO

Así que toma nota y sigue leyendo, ya que aquí respondemos algunas dudas acerca de la prevención de riesgos de contagio, #PORTUSALUD POR LA DE TODOS

¿Por qué es tan importante lavarse las manos y cómo se debe hacer?

Es importante lavarse las manos antes de preparar o comer alimentos y tocarse el rostro. Aquí le dejamos 11 pasos de la técnica del lavado de manos, que debe durar entre 40 y 60 segundos, además de la importancia de utilizar gel antibacterial.



¿Con qué se pueden desinfectar correctamente las superficies?

Si lo deseas puedes crear un desinfectante efectivo con un litro de agua y una cucharadita de cloro.

¿Cuál es la forma adecuada de limpiar el celular?

Tu celular va contigo a casi todos lados, por lo que es muy importante mantenerlo perfectamente limpio, por ello es importante saber hacerlo de forma adecuada, siempre con un paño o toallita y jamás con líquidos o limpiadores de forma directa.

¿Cómo y cuándo se debe utilizar un cubrebocas?

El cubrebocas se debe usar si estás tosiendo o estornudando, o si estás cuidando a alguien enfermo. Es súper importante jamás reutilizarlos.

¿Qué medidas son importantes para la prevención en el hogar?

Debes ser cuidadoso al momento de llegar a casa y mientras ya estás en ella; desde lavarte las manos, mantener distancia con otras personas y limpiar todo muy bien.

¿Cómo se debe limpiar el auto para prevenir riesgos de contagio?

Debes tomar medidas de prevención también dentro de tu auto y limpiar las superficies de uso común.

¿Cómo debes cuidarte en la oficina?

Si no te es posible trabajar desde casa, debes poner mucha atención en mantener limpio y desinfectado tu entorno en la oficina o espacio laboral, incluyendo tu escritorio, computadora, teclado, teléfono y más.

Y por último, recuerda siempre y en todo momento emplear estos 4 “No”:

-No des la mano

-No abraces a nadie

-No saludes de beso

-No contagies