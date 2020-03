Así le puedes agregar tu canción favorita al correcto lavado de manos

Debido a la situación actual en todo el mundo, una de las recomendaciones que una y otra vez repiten las instituciones de salud es el correcto lavado de manos y hacerlo constantemente. Esto ayuda principalmente a evitar contagios de cualquier tipo, así como eliminar todo tipo de virus; ya sea usando jabón o gel antibacterial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es quien ha puesto manos a la obra ante la situación, previniendo a todo el mundo a quedarse en casa y aún así lavarse constantemente las manos. Pero, ¿sabías que el correcto lavado de manos debe de durar al menos 40 segundos?

Hay consejos y tips sobre el correcto lavado de manos; desde cómo empezar, qué lugares tallar, cómo limpiar las uñas y el enjuague correcto, información que poco a poco se ha compartido a todo el mundo. Es así como el desarrollador y diseñador web, William Gibson, de tan sólo 17 años, creó esta página que se convertirá en tu favorita; ya que en ella le puedes agregar tu canción favorita, crear tu meme personalizado y aprender a lavarte las manos correctamente.

Esta ingeniosa idea se ha vuelto viral y no importa cuál sea tu canción favorita; tal vez Bohemian Rhapsody de Queen o Baby One More Time de Britney Spears, cualquiera que sea la puedes agregar a tu instructivo personalizado de cómo lavarte las manos; descargarlo como imagen y compartirlo en tus redes sociales favoritas a todos tus amigos.

¿Cómo agregar tu canción favorita al correcto lavado de manos?

El procedimiento es muy sencillo y lo mejor es que puedes agregar cualquier canción que se te ocurra.

Entra a Wash your lyrics a través de este enlace Llena los espacios en blanco: título de la canción y artista Elige tu opción de lavado de manos: con gel antibacterial o jabón Descarga tu meme personalizado y compártelo con todos tus amigos

Así que, ahora que laves tus manos sólo recuerda el coro de tu canción favorita mientras lo haces, así como seguir las recomendaciones correctas y lo harás de la mejor manera. No olvides permanecer en casa y seguir las indicaciones de higiene y salud; cómo no saludar de mano o de beso, evitar tocarte la cara y limpiar constantemente tu hogar. 😉

