Conoce el calendario lunar de agosto y toma la mejor foto con tu Telcel

Prepara tu equipo Telcel, porque agosto estará lleno de espectáculos lunares que tú no te puedes perder, así que toma nota. 👀

La segunda mitad del 2020 ha comenzado, y aunque para muchos no ha sido lo que anhelaban, bien es cierto que este año ha traído consigo una gran cantidad de espectáculos astronómicos y agosto no se quedará atrás. En este mes la gran protagonista será la Luna, aquí te compartimos su calendario de fase lunar para que no te la pierdas.

Leer: ¿Cuál es el lugar más feliz del mundo para visitar? Aquí la respuesta

9 de agosto la Luna estará mucho más cerca de la Tierra

La Luna se encontrará a tan solo 636.513 km de la Tierra, una distancia corta para los astrónomos. Esto quiere decir que brillará y lucirá mucho más grande de lo habitual, la excusa perfecta para voltear al cielo nocturno y apreciarla.

11 de agosto Luna en cuarto menguante

Para esta fecha la Luna estará iluminada formando una especie de “C”, como sacada de película de terror. Eso sí, para poder apreciarla tendrás que madrugar y esto se debe a que tanta será la sombra que genere el Sol en la Luna, que ésta se ocultará sólo mostrando una pequeña parte.

12 de agosto Lluvia de estrellas Perseidas

Está previsto que mil meteoros por hora crucen el cielo nocturno para esta fecha, también conocida como “Lágrimas de San Lorenzo”. Lo mejor de todo es que para esta fecha la luz de la Luna seguirá oculta, lo que ayudará a que las estrellas brillen mucho más.

19 de agosto Luna nueva

La Luna entrará en su fase nueva para esta fecha, esto quiere decir que el satélite se ubicará exactamente entre la Tierra y el Sol y se sombreará por completo. Parecerá que ésta haya desaparecido durante algunos días.

24 y 25 de agosto será la mejor cara de la Luna

Y finalmente para el 24 y 25 de agosto es satélite natural de la Tierra volverá en su fase de cuarto creciente, donde estará iluminada un 50%, perfecta para algunas fotos artísticas.

Si tú quieres capturar todos y cada uno de estos eventos, tal vez sea momento de renovar tu equipo Telcel a uno nuevo, con un increíble conjunto de cámaras como los Huawei P30 Lite y Galaxy S20+, que encuentras en Tienda en Línea Telcel en Amigo Kit o Plan Telcel, con la mejor conectividad a #LaRedDeTusEmociones.

Leer: ¿Existen los aliens? Esto es lo que reveló el New York Times 😱

Apunta estas fechas en tu agenda y comparte las fotos que logres en tus redes sociales favoritas. Pero dinos, ¿qué evento es el que esperas más para este agosto?

Ahora ve: