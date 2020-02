Christina Koch, ¡astronauta que acaba de batir un récord en la NASA!

Después de casi un año, la astronauta Christina Koch, de 41 años de edad, regresó esta mañana a la Tierra; quien permaneció todo este tiempo a bordo de la Estación Espacial Internacional, como parte de la primera caminata espacial femenina del 2019. De esta forma se ha convertido en un orgullo a nivel mundial batiendo un nuevo récord.

Este viaje se llevó a cabo a través de la cápsula Soyuz con Christina Koch a bordo, a lado de sus compañeros Luca Parmitano y Alexandre Skvortsov, quienes así como ella, ahora pueden presumir el haber estado exactamente 328 días en el espacio. Hasta esta mañana, que lograron aterrizar en el desierto de Kazajistán a las 4:12 am.

Así termina una misión más dirigida por la NASA, la cual contribuye a la investigación sobre cómo reacciona el cuerpo humano, especialmente el femenino, fuera del planeta. Datos muy necesarios sobre cómo la gravedad cero y la radiación espacial pueden afectar al cuerpo y que en un futuro próximo sean más las astronautas que cumplan su sueño de viajar al espacio.

Anteriormente, la también astronauta de la NASA, Peggy Whitson, era quien ocupaba el récord de mayor tiempo de permanencia continua más larga en el espacio, hasta ahora, que Christina Koch regresó; lo que abre nuevas oportunidades para una próxima caminata espacial solo para mujeres, la cual se ha planeado desde el año pasado, pero que aún necesita afinar ciertos detalles.

#CongratsChristina on setting the record for the longest single spaceflight by a woman!

📅 328 days in space

🌍 5,248 orbits of the Earth

👩‍🚀 6 spacewalks

Tune in to see coverage of Christina, Alexander Skvortsov & @astro_luca as they return home: https://t.co/IazhyehXM0 pic.twitter.com/8gQD3XnNG6

— NASA (@NASA) February 6, 2020