¡Un caimán infiltrado por poco forma parte del lanzamiento de SpaceX!

Como parte de un hecho histórico, el pasado sábado la tripulación del Crew Dragon de SpaceX partió con éxito al espacio; en una nueva misión en donde un equipo especializado en estos momentos se encuentra orbitando fuera de la Tierra.

Fueron millones las personas que sintonizaron el portal de la NASA para ver en directo el lanzamiento, en donde curiosamente un simpático dinosaurio de peluche se convirtió en un polizón infiltrado. Sin embargo, este dinosaurio no fue el único, ¡sino también un caimán de carne y hueso!

Dispuesto a volar con ellos, trabajadores del Centro Espacial Kennedy vieron a un verdadero caimán paseando entre la plataforma de lanzamiento el pasado miércoles; día en el que se tenía previsto el primer lanzamiento del Crew Dragon que tuvo que ser pospuesto. Por suerte el curioso animal fue descubierto y de inmediato llamaron a un experto en reptiles para hacerse cargo de él sin que sufriera ningún daño.

Frank Robb, especialista en captura de reptiles, fue el experto encargado en rescatar al caimán infiltrado en SpaceX para llevarlo a su correspondiente refugio y que la misión continuara sin ningún peligro. Se dice que el reptil logró entrar a través de la puerta de seguridad y que tranquilamente paseó en las instalaciones hasta llegar a la plataforma de lanzamiento.

De no ser descubierto, el caimán podría ser ahora un polizón más de Crew Dragon en el espacio, al lado del dinosaurio de peluche; el cual ya se ha puesto en venta en el sitio oficial de SpaceX.

¿Cómo llegó un caimán a SpaceX?

Esta no es la primera vez que un caimán penetra las instalaciones de SpaceX o en la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy. Esto se debe a que cerca de la zona se encuentra el Refugio Nacional de Vida Silvestre Merritt Island; en donde viven alrededor de 300 especies de aves, 25 mamíferos, 117 peces, y 65 anfibios y reptiles; quienes disfrutan escapar y dar paseos a su alrededor, aprovechando los numerosos canales de drenaje que hay.

Por suerte, esta historia tuvo un desenlace feliz; en donde el caimán ahora se encuentra a salvo y por poco forma parte de la historia al ser el primer reptil en viajar al espacio. ¿Te imaginas?

