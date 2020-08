¿Recuerdas los Blockbuster? ¡Ahora se convertirán en hoteles para hacer pijamadas!

El último Blockbuster de la historia está por cerrar, pero no sin antes brindar una experiencia inigualable de pijamadas en sus instalaciones.

Se acerca el fin de una era, y es que después de tantos años y memorables anécdotas, Blockbuster cerrará su última sucursal de manera definitiva. La buena noticia es que antes de que suceda, la antigua tienda para rentar y comprar películas tiene preparada una sorpresa para todos sus seguidores y es una experiencia inigualable de pijamadas dentro de sus instalaciones.

La última tienda Blockbuster que queda en el mundo se ubica en Oregon, Estados Unidos, la cual ha sido totalmente restaurada y ambientada a la década de los 90 para que muchos puedan visitarla, dormir ahí durante una noche y vivir la mejor pijamada de todas.

Esto fue posible gracias a la marca Airnb, quien compró la sucursal y planeó esta dinámica para honrar los bellos momentos que varias generaciones vivieron comprando y rentando sus películas favoritas cada fin de semana.

Una vuelta al pasado con Blockbuster

Esta nueva versión de Blockbuster consiste en un hotel en el que las personas podrán hospedarse durante una noche junto a 3 amigos más. Lo único que deberán empacar serán sus pijamas, ya que la tienda ha sido restaurada con los clásicos DVD’s para rentar, sillones, colchonetas, camas, puffs y muchas almohadas. Además, cuenta con un área de bebidas y botanas, así como videojuegos, películas y todo para armar la pijamada perfecta.

Eso sí, esta nueva adaptación de Blockbuster sólo será por tiempo limitado, siendo el próximo 17 de agosto el día de su apertura para que el 18, 19 y 20 los más afortunados puedan reservar su noche y trasladarse a los 90, con un costo de 9 dólares ($90 pesos mexicanos). Así fue como lo anunció Airnb:

“¿Te sientes nostálgico… y no por el 2020? El último Blockbuster en Brend, Oregon está invitando a sus vecinos a regresar a los 90 para una pijamada retro al incluir la tienda en Airnb”

“Ya sea que te quieras quedar despierto hasta el amanecer y dormir en el sofá, hemos creado el espacio perfecto y completo para que te acomodes con los ‘nuevos lanzamientos’ de los años 90 (…) Pero cuidado con recitar un Bloody Mary en el baño del staff, ya que podrías convocar al fantasma que se dice ronda la tienda”

Y si de tan sólo leer esto ya te entraron las ganas de vivir una pijamada aprovechando los días en casa, no dudes en organizarla. Prepara tu comida favorita, con palomitas y golosinas, y acompáñalas con los más recientes estrenos en Claro video como Joker, Toy Story 4, Spider-Man: Far From Home y Frozen 2, disponibles en compra; las cuales puedes disfrutar gracias a tu suscripción que ya viene incluida en tu Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, porque así #ClaroQueSeguimosJuntos.

El adiós a Blockbuster fue algo triste, pero significó la llegada de las plataformas de streaming y una revolución tecnológica. Y ahora revivir toda una década es posible gracias a esta nueva idea. Pero dinos, ¿te gustaría vivir una pijamada en el antiguo Blockbuster?

