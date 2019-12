De todo el sistema solar, Marte siempre ha sido el planeta con más semejanzas a la Tierra, por lo que se ha convertido en un objeto de estudio durante años; para así buscar vida en el exterior y saber las condiciones del planeta para en un futuro poder habitarlo. Algo que sólo en películas como Interstellar o Misión Rescate se ha visto, ambas cintas disponibles en Claro video.

Hace unas semanas la NASA dio a conocer que el gran planeta rojo sí posee agua en su superficie, gran parte de ella en estado sólido por debajo de la corteza; pero que de alguna u otra forma significa un gran hallazgo para poder llegar a Marte en un futuro. Y ahora, expertos han deducido que, el estado de dicha agua podría deberse a auroras boreales que el mismo planeta también posee.

En la Tierra, las auroras boreales son un verdadero espectáculo de luces generadas en el cielo, que sólo suceden en regiones cercanas a los polos norte o sur durante las noches. Lo interesante es que en Marte éstas ocurren durante plena luz del día y emiten luz ultravioleta, por lo que serían invisibles para el ojo humano; ya que su función y origen es diferente al de nuestro planeta.

Fue gracias a la nave espacial MAVEN de la NASA que las auroras boreales en Marte fueron detectadas y así los expertos llegar a la conclusión de que, éstas podrían ser las causantes del estado sólido del agua en el planeta rojo. Esto se debe a que hay mucha ausencia de atmósfera dentro del mismo y en las auroras boreales, lo que provoca que Marte sea mucho más frío y no permite que el agua se descongele.

Fue a través de un estudio publicado el pasado 12 de diciembre en el Journal of Geophysical Research, en donde científicos de la Universidad de Florida explicaron la relación de las auroras boreales con la ausencia de agua líquida en Marte. A estas las llamaron “auroras protónicas”; un fenómeno que puede ser útil para averiguar lo que ha ocurrido con el agua marciana.

Con estos estudios se pretende que un par de décadas la NASA, así como Space X, logren llegar a la superficie de Marte y en algún momento poder habitarlo; gracias a la tecnología y avances de la misma.

