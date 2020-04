Un asteroide del tamaño de una casa pasará HOY cerca de la Tierra

El espacio es realmente infinito, un campo de estudio que la NASA no ha perdido de vista; es así como el pasado sábado 11 de abril, científicos de la Agencia Espacial descubrieron un nuevo y desconocido asteroide que se dirige hacia la Tierra sin ningún riesgo de impacto.

Leer: ¿Te gustaría conocer el espacio? ¡La NASA ofrece recorridos virtuales!

Este nuevo asteroide fue nombrado como 2020 GH2 y lo más sorprendente es la magnitud de sus dimensiones, ya que se calcula que podría ser del tamaño de una casa, de entre 13 a 70 metros de largo y ancho. Es aún más sorprendente que el 2020 GH2 no fuera descubierto antes con la gran tecnología de la NASA, comprobando una vez más que el espacio guarda un sinfín de secretos.

Si bien este asteroide no representa ningún riesgo para nuestro planeta, el 2020 GH pasará a una distancia de aproximadamente 359,000 kilómetros; consideremos que la distancia entre la Luna y la Tierra es de 385,000 kilómetros, por lo que posiblemente en algunas partes del Hemisferio Norte se podrá observar.

How “close” does an #asteroid need to pass by Earth to be a “close approach”? How many near-Earth objects have been found thus far, and how many are still out there? Ask your questions using #askNASA and have the chance for yours to be answered by our #planetarydefense experts! pic.twitter.com/scX2dkbLH9

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) April 13, 2020