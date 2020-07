Un asteroide se acercará a la Tierra este viernes, ¡síguelo con tu Telcel!

La NASA lo ha catalogado como “potencialmente peligroso”, pero no hay nada de qué preocuparse. Aquí te contamos todos los detalles.

El próximo viernes 24 de julio todas las miradas de la NASA apuntarán al cielo, ya que se ha informado que un asteroide, el cual lleva por nombre Asteroide 2020 ND, pasará muy cerca de la Tierra. Y aunque ha sido catalogado como “potencialmente peligroso” (PHA), la verdad es que no hay nada que temer, ya que no implica un daño real al planeta.

Leer: Así lucen las impresionantes fotos del cometa NEOWISE, ¡descárgalas en tu Telcel!

Lo más impresionante es que este asteroide posee un tamaño de dos canchas de fútbol, viaja a una velocidad de 48,000 kilómetros por hora y pasará a tan sólo unos 5 millones de kilómetros, que en términos astronómicos es una distancia muy corta.

Y si te apasionan estos temas y quisieras saber más de ellos, con tu Plan Telcel Max Sin Límite puedes descargar Asteroid Watch y cargarlo a tu Factura Telcel, seguir a detalle el recorrido del asteroide hasta estar lo más cercano a la Tierra, con la mejor conectividad de #LaRedDeTusEmociones.

¿Por qué se le denomina asteroide “potencialmente peligroso”?

Basándose en los parámetros de distancia, tamaño y velocidad, la NASA clasifica los asteroides que se aproximan a la Tierra como peligrosos o no peligrosos. Pero esto no quiere decir que signifiquen un daño real. Sin embargo, eso no quita que sean interesantes de estudiar por parte de los expertos.

“Se consideran como cercanos a la Tierra aquellos objetos que están a una distancia menor a las 30 millones de millas (…) No importa lo improbable que sea el impacto, la NASA quiere saber todo sobre los objetos cercanos a la Tierra”, explicó la NASA en un video.

¿Es lo mismo un meteorito que un asteroide?

Muchos suelen confundirlos, pero un asteroide y un meteorito no son lo mismo. La diferencia es que un meteorito es un pequeño fragmento o roca que se desprende de un asteroide al momento de cruzar la atmósfera. Tan grande es el impacto que el asteroide se desintegra y esas pequeñas divisiones al llegar a la superficie terrestre se les conoce como meteoritos.

La NASA ya prepara un misión de defensa planetaria contra asteroides

Parecido a las películas de ciencia ficción en donde los asteroides se impactan en la Tierra causando desastres, la NASA ha estado trabajando los últimos años en un programa de defensa planetaria llamado DART; en donde a través de sondas en el espacio se identifiquen años antes posibles impactos de asteroides y estos puedan ser desviados a tiempo.

Leer: 5 tips para mejorar la calidad de tus videollamadas en WhatsApp

Aún queda mucho por estudiar y descubrir de los asteroides, mientras tanto no te pierdas el paso de este fenómeno astronómico el próximo viernes.

Ahora ve: