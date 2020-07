Así lucen las impresionantes fotos del cometa NEOWISE, ¡descárgalas en tu Telcel!

Este mes quedará registrado en la historia de la NASA y la astronomía gracias a que el cometa NEOWISE ha estado orbitando a lado del planeta Tierra; mostrando cada mañana un espectáculo en el cielo para quienes han tenido oportunidad de observarlo y capturarlo.

En México y en muchas partes del mundo el cometa NEOWISE se ha visto a primeras horas de la mañana, previo a que el sol salga antes de comenzar el día; así que los más aventurados han tenido que despertar muy temprano, preparar sus cámaras y esperar captar el momento.

Pero quizá, quien ha tenido la mejor vista para disfrutar el espectáculo del cometa ha sido la Estación Espacial Internacional de la NASA.

El astronauta Bob Behnken fue el afortunado que vio al NEOWISE pasar a los pocos destellos del Sol y al borde de la Tierra. Esto sucedió el pasado 5 de julio, logrando capturar alrededor de 550 fotos desde una de las ventanas del ISS, la nave que está tripulando en el espacio.

Las 550 fotos hicieron posible que el editor Sean Doran hiciera un video recopilando todas ellas y creando un time lapse del recorrido del cometa NEOWISE; desde que aparece en el cielo, hasta que se oculta al final de la Tierra.

“Justo antes de que saliera el Sol, este cometa se hizo visible durante ese corto período de tiempo cuando todavía estaba cerca del Sol, pero el Sol todavía estaba oculto por la Tierra. Fue increíble verlo”, mencionó el astronauta Bob Behnken al compartir las fotos.

En Twitter también compartió una imagen más reciente del cometa, en donde la nave espacial y el NEOWISE fueron los protagonistas de la misma.

“¡Estrellas, ciudades, naves espaciales y un cometa”, escribió en Twitter.

Night sky, just before dawn from @Space_Station.

Stars, cities, spaceships, and a comet! pic.twitter.com/fCKjrfayC1

— Bob Behnken (@AstroBehnken) July 9, 2020