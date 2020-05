Conoce a la abuelita con el récord Guiness de ser la más grande gamer del mundo

¿Quién dijo que los videojuegos eran solo para niños? La historia de esta abuelita es la prueba viviente de que no hay edad para disfrutar de la tecnología, así como de los videojuegos y consolas. Y que además, le enseña a los novatos a traspasar niveles de juegos a través de videos tutoriales en YouTube.

Rompiendo todo aquello que solemos creer de los gamers, sobre que son personas jóvenes, en su mayoría hombres y expertos en el mundo de la tecnología; Hamako Mori de 90 años de edad ha cambiado totalmente este estereotipo al haber recibido el récord Guinness a Youtuber Gaming más grande del mundo.

Nació el 18 de febrero de 1981 en Matsudo Chiba, Japón y no fue hasta el año 1981 cuando Hamako Mori decidió adentrarse en el mundo de los videojuegos pasando por todo; desde las primeras consolas que existieron, hasta las más actuales y sofisticadas que todo gamer suele tener. Logrando así 39 años de carrera en los videojuegos y YouTube, en donde suele compartir dos videos al mes sobre su experiencia gamer.

Lo que la inspiró a dedicarse a esto, según su testimonio, fue ver a los niños a su alrededor jugar algo que parecía realmente divertido; así que consideró que era un desperdicio que sólo los pequeños pudieran disfrutarlo.

Además de haber obtenido el récord Guinnes a Youtuber de Gaming más grande, la abuelita que se ha ganado el corazón de todo el internet, también se ha vuelto la envidia de los gamers, al tener una extensa colección de videojuegos entre ellos: Resident Evil, Final Fantasy, Dragon Quest Builders, Call of Duty, Minecraft, The Division, Spec Ops The Line, Days Gone, Monster Hunter World, Grad Theft Auto, entre otros. Siendo este último uno de sus favoritos.

“Grand Theft Auto es uno de mis favoritos. Cuando empiezas a jugarlo simplemente no puedes parar. Se siente como si estuvieras viendo una película. Creo que es un gran juego”, mencionó Hamako Mori.

“Disfruto hacer streams de juegos de acción en YouTube y eso que antes no los jugaba porque los encontraba particularmente difíciles (…) Pero son todos muy amables. Me dicen también que mis videos les dan esperanza para el futuro”, concluyó Hamako tras recibir su premio.

