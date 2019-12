10 cosas que seguro no recordabas sucedieron hace una década

¿Te has puesto a pensar todo lo que viviste los últimos 10 años? Seguramente no recuerdas todo, por eso es que deberías de leer esta nota por completo.

Un nuevo año está por comenzar, así como una nueva década, los tan esperados “20’s”; en donde todo lo que próximamente sucederá es un completo misterio. Seguramente tendrás ya muy bien identificados tus nuevos deseos y propósitos pero, ¿te has puesto a pensar en todo lo que has vivido los últimos 10 años?

Hace 10 años, en el 2010, cuando apenas iniciaba la década, tal vez aún ibas en la escuela, usabas brackets, habías comprado tu primer teléfono o quizá y todavía no habías dado tu primer beso. Muchas fueron las cosas que probablemente cambiaron, por esa razón te presentamos una lista de 10 cosas que sucedieron hace 10 años y que tal vez ya no recordabas haber vivido. ¿Estás listo?

1.Miley Cyrus era la sensación y la noticia más sonada

Después de ser chica Disney y divertir a todos gracias a su papel como Hannah Montana, Miley Cyrus se rebeló; obtuvo un nuevo corte de cabello, cambió de look y sus canciones We Can’t Stop y Wrecking Ball eran lo más polémico del 2010.

2. Todos soñaban con un nuevo smartphone

Teléfonos con pantallas más grandes y con memoria amplia para aplicaciones comenzaban a surgir, eran lo más novedoso y todos hacían su alcancía de ahorro para poder comprar uno en Navidad; porque evidentemente un smartphone era algo más que sólo hacer llamadas y mandar mensajes.

3. Surgieron las primeras apps de citas

Tinder y Grindr se convertían en los nuevos Cupido para todos aquellos que buscaban el amor a través de internet. Desde entonces son decenas las historias de enamorados que se conocieron gracias a una app de citas.

4. Todos en Facebook eran “Familia”

Tal vez ibas en la prepa y te llenabas de nuevos amigos en Facebook, sin embargo teníamos la extraña costumbre de hacerlos nuestra familia; te llenabas de hermanos y primos más que en la vida real. Hoy las cosas han cambiado y gracias a tu Amigo Kit y a las redes sociales ilimitadas que te brinda, Facebook se encarga de recordarte tus mejores momentos todos los días.

5. Se estrenaba en cine Toy Story 3 y Iron Man 2

Casi 10 años después llegó la cuarta entrega de Toy Story, sin mencionar que el mundo Marvel marcó la historia con Avengers: Endgame y su récord como la película más taquillera. ¿Te hubieras imaginado eso en el 2010?

6. One Direction era la boyband del momento

No había adolescente que no se supiera What Makes You Beautiful de One Direction; la boyband inglesa que llenaba todos los escenarios y hacía gritar a todas.

7. Se estrenaba la última película de Harry Potter

Harry Potter y las reliquias de la muerte, parte 2 marcaba el fin de una de las sagas más queridas del cine y la literatura. Se vivió la épica batalla final y de eso ya pasaron 10 años.

8. Beyoncé impactó a todos en el Súper Tazón

Desde hace más décadas, el show de medio tiempo del Súper Tazón se convirtió en un clásico de la temporada. Sin embargo, el año 2010 fue sin duda el de Beyoncé, con una de las más increíbles presentaciones de todos los tiempos.

9. Ellen DeGeneres y la selfie más famosa de todas

Era temporada de Premios Oscar y Ellen DeGeneres, además de ofrecerle pizza a todos los invitados, creó la selfie más famosa de la historia en donde aparecen Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Jared Leto, Bradley Cooper, Meryl Streep, Julia Roberts, entre otros.



10. Mundial Sudáfrica 2010

¿Recuerdas a Shakira y su famoso Waka Waka? Pues ya han pasado 10 años de aquél mundial en Sudáfrica, en el cual ganó España.

Pareciera que todo esto apenas ocurría ayer, pero no, ¡ya han pasado 10 años! La buena noticia es que inicia el 2020 y un nuevo capítulo está por escribirse. ¿Qué crees que marcará esta nueva década?

