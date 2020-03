TIPS para personalizar tus tenis y mantenerlos SIEMPRE como nuevos

Cuando usas tenis para eventos casuales y formales, para ir a la escuela, al trabajo, y hasta para asistir a una boda, sabes perfecto que eres un verdadero sneakerhead, por ello buscas siempre tener los modelos más recientes y, lo más importante, que siempre se vean impecables. Si te sientes identificado, aquí te dejamos los mejores tips para personalizar tus tenis y mantenerlos como nuevos.

1. Cambios simples

Si deseas personalizarlos, puedes tomar pinceles y pintura acrílica, o bien ir con los expertos y obtener resultados asombrosos.

Por ejemplo, en Sneakertopia podrás visitar el stand de Telcel y customizar tus sneakers, ¡para hacerlos realmente únicos!

Sigue leyendo para que te demos más detalles de cómo obtener tus pases dobles gratis.

2. Hazlos impermeables

¿Necesitas que tus sneakers sean repelentes al agua? Toma un poco de cera o parafina y frótala en ellos. Esto evitará que los líquidos atraviesen los tejidos.

3. Conservarlos siempre blancos

Si tus tenis son blancos, entonces sabes lo rápido que se pueden ensuciar. Si meterlos en la lavadora no funciona, intenta mezclar un poco de bicarbonato de sodio con agua oxigenada. Sumerge un cepillo de dientes que ya no uses en la solución y frótalo bien en el calzado. ¡Quedarán espectaculares!

3. Ata las agujetas de forma original

Para salir del atado común de las agujetas, puedes intentar cruzar los cordones de diversas formas. Aquí te dejamos algunas ideas para que tu estilo siempre destaque. En el stand de Telcel en Sneakertopia, encontrarás montones de colores.

También puedes leer: 5 razones por las que tener un par de tenis blancos en tu clóset es básico

4. Protégelos siempre que los guardes

Si eres un fan de los tenis, seguramente los mantienes en sus respectivas cajas después de utilizarlos, sin embargo, llevarlos en la mochila del gym o en la maleta puede ser complicado. Recuerda siempre tener bolsas especiales o simplemente colocarlos en un gorro de baño. Esto además mantendrá tu ropa limpia.

Después de leer estos tips, ya estás listo para cuidar tus tenis al máximo y hasta para adquirir unos nuevos. Así que recuerda asistir a Sneakertopia este 7 y 8 de marzo, pues encontrarás las mejores marcas, tiendas y modelos de tenis para que lleves tu estilo a otro nivel y elijas esos que van 100% contigo. Lo mejor de todo es que Experiencias Telcel te invita, sólo participa en la dinámica y, ¡sé uno de los ganadores de un pase doble al evento! ¡Es súper fácil! ¿Estás listo para intentarlo?

