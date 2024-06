Estrena un iPhone a 24 meses sin intereses

¿Estás buscando renovar tu smartphone y siempre has soñado con tener un iPhone? ¡No esperes más! Telcel te trae una increíble oportunidad para estrenar el iPhone de tus sueños a 24 meses sin intereses con cargo a tu Factura Telcel.

Telcel tiene para ti una amplia variedad de modelos de iPhone para que elijas el que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto:

iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max: Si buscas lo mejor de lo mejor, los Pro son la opción ideal. Cuentan con un sistema de cámaras profesional, un chip ultra potente y una pantalla Super Retina XDR increíble.

A partir del Plan Telcel Plus 5 por solo $599 al mes con 14 GB para navegar, minutos y mensajes (SMS) en México, E.U.A. y Canadá, así como redes sociales ilimitadas, más cargo mensual por equipo.

iPhone 15 y 15 Plus: Con un diseño elegante y resistente, una cámara increíble y un rendimiento potente, son ideales para quienes buscan lo último en tecnología.

A partir del Plan Telcel Plus 3 por solo $399 al mes con 3 GB para navegar, redes sociales ilimitadas, así como minutos y mensajes (SMS) en México, E.U.A. y Canadá.

iPhone 13 y iPhone 14: Si buscas una opción más accesible, siguen siendo excelentes smartphones con un rendimiento excepcional y una cámara de gran calidad. También a partir del Plan Telcel Plus 3.

Promoción vigente hasta el 26 de junio de 2024.

¿Qué esperas para estrenar tu nuevo iPhone?

Aprovecha esta increíble promoción de Telcel y renueva tu smartphone con la mejor tecnología y el mejor diseño de Apple.

Pero eso no es todo, si estás buscando un iPhone en Prepago, descubre el iPhone 11 y el iPhone 12 disponibles en la Tienda en Línea de Telcel a un precio increíble con vigencia a 3 de julio de 2024, además aprovecha los MSI y entrega a domicilio sin costo.

¡No lo pienses más, y elige tu iPhone preferido! Visita tu Centro de

Atención a Clientes más cercano.

Plan TP4

Plan TP4

A) El precio de $499 corresponde al Plan Telcel Plus 4 (TP4).

Plan TP5

Plan TP5

A) El precio de $599 corresponde al Plan Telcel Plus 5 (TP5).