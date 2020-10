¿Tom Hardy regresará como Venom en Spider-Man 3? Esto sabemos

Spider-Man es uno de los superhéroes de cómics con la mayor cantidad de personajes, villanos y conexiones a diferentes mundos. Pues bien, esto último ahora podría ser llevado a la pantalla grande con la participación de Tom Hardy como Venom en Spider-Man 3.

En las últimas semanas, Spider-Man ha dado mucho de qué hablar con la noticia de que Jamie Foxx regresará como Electro en la tercera entrega, además de la participación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange; el amo y señor de los viajes en el tiempo y multiversos. Esto último ha desatado muchas teorías entre fans de lo que pueda llegar a pasar.

El Venom de Tom Hardy se unirá a Spider-Man 3

Una de esas teorías habla sobre Venom siendo parte de la tercera película, una vez más a cargo de Tom Hardy, quien trabajaría al lado de Tom Holland como Spider-Man, logrando así el primer crossover entre Marvel Studios y Sony Pictures; quienes en los últimos años han compartido los derechos de los personajes, pero hasta ahora nunca se habían unificado.

El portal The Direct fue quien compartió esta información, asegurando que ambas casas productoras desean ver juntos a sus personajes. Esto evidentemente abre una puerta más al multiverso. Así podremos ver por primera vez juntos a Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire como sus respectivos Spider-Man en una misma película.

Hasta ahora, estos rumores no han sido confirmados, pero en un 2020 en donde no ha habido estrenos de Marvel debido a la situación actual del mundo, las ideas entre los guionistas y productores de Marvel no han dejado de surgir; por lo que Spider-Man 3 podría convertirse en una de las películas más épicas del UCM.

La buena noticia es que las filmaciones de Spider-Man 3 ya se han retomado después de una larga pausa, para lograr estrenar la película en diciembre del 2021. Más detalles podrían ser revelados muy pronto para saber si Tom Hardy formará parte de ella.

