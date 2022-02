¿Qué hay dentro de los smartphones que los hace destacar?

By

La cantidad de opciones disponibles en el mercado son cada vez mayores en cuanto a marcas, modelos y especificaciones, por lo cual los teléfonos inteligentes se han convertido en parte importante para trabajar, estudiar, divertirse y estar comunicados.

Los smartphones están alimentados por un chipset, la buena noticia es que también está la versión premium de estos. Te invitamos a que conozcas más y recuerda que las funciones premium no están peleadas con un costo competitivo.En esta ocasión, te hablaremos del Dimensity 1200 de MediaTek, que es un procesador muy potente, ya que no solamente cuenta con ocho núcleos o cerebros que le dan todo su poder, sino que además uno de ellos tiene una velocidad de 3.0GHz, tres núcleos son a 2.6GHz y los otros cuatro son de 2.0GHz de velocidad. Todos son muy rápidos, pero los primeros cuatro son los más poderosos y los que entrarán en funcionamiento cuando juegues videojuegos muy demandantes, cuando estés en una videoconferencia o grabando video de alta definición. Los otros cuatro núcleos son los que estarán activos de manera individual cuando tu teléfono esté en modo de inactividad y de esta forma no gastarás energía de forma necesaria.

En Telcel ya tenemos disponible el Xiaomi 11T para que puedas ser testigo de un equipo de gama alta. Por supuesto, este equipo y su procesador te permitirán disfrutar al máximo de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Cuál es la importancia del procesador en mi teléfono?

Muy buena pregunta. Básicamente, porque es el cerebro que controla prácticamente todas las funciones de tu smartphone y, mientras mejor sea el procesador, mejores funciones vas a obtener en tu equipo.

A grandes rasgos, un procesador tiene que ver con:

La pantalla del equipo, su resolución y su frecuencia de refresco.

La calidad del sonido (puede ser de alta resolución).

Calidad de las cámaras, de las fotos y del video (incluyendo la estabilización del video).

Funciones de edición y grabación de video.

Duración de la batería.

Rapidez en el funcionamiento general del equipo.

En el caso del Dimensity 1200 de MediaTek, este chipset cuenta con uno de los núcleos para smartphone veloces (el que corre a 3.0GHz) y está fabricado en un proceso de 6 nanómetros que permite un incremento de 22% en el rendimiento en comparación con las generaciones previas, a la vez que también le permite ser 25% más eficiente en su consumo de energía. Mientras más pequeño sea el número de los nanómetros en los procesadores, serán más eficientes en consumo de energía y más potentes, pues incorporan más transistores.

Excelente para juegos

La tecnología HyperEngine 3.0 de MediaTek está diseñada específicamente para mejorar tus sesiones de juegos, ya que de forma automática acelera todas las funciones del teléfono (la respuesta de la pantalla, la velocidad de la conexión a Internet, la calidad de los gráficos y del sonido, entre otros) para que obtengas la mejor experiencia al momento de enfrentarte a tus enemigos.

Además, el Dimensity 1200 está listo para dar soporte a pantallas de hasta 168Hz, con lo cual notarás un desplazamiento notablemente más suave de las páginas web, las transmisiones sociales y las animaciones en las aplicaciones.

Cámaras cada vez más inteligentes

Uno de los apartados más destacados sin duda es la cámara, y casi todos los fabricantes desarrollan características únicas que van desde imágenes en modo noche, modo macro y selfies entre otros. A nivel de procesadores lo que encontramos son procesadores de cámara (ISP) dedicados en mayor número y lo que encontramos en nuestra referencia Dimensity es 5 núcleos de procesamiento.

El Dimensity 1200 ha mejorado su rendimiento con poca luz con capturas un 20% más rápidas, además de nuevas capacidades en AI Panorama Night Shot y capacidades simultáneas AINR (AI noise reduction) + HDR. Esto se ha logrado a través de un trabajo adicional que reúne los beneficios del potente procesador de Inteligencia Artificial de múltiples núcleos, el ISP de 5 núcleos líder en la industria y los aceleradores de hardware de cámara dedicados que actúan a la perfección juntos detrás de escena.

Un nuevo modo de grabación de video 4K HDR realiza una fusión de imágenes de 3 exposiciones en tiempo real para brindar un 40% más de rango dinámico en la captura de video, para obtener los resultados visuales más increíbles más vívidos y de una mayor calidad sin tener que ser experto en grabar video. De eso se encarga en automático el Dimensity 1200.

Con inteligencia artificial, el Dimensity 1200 actualiza el contenido SDR a HDR en tiempo real, con la ayuda del potente hardware y software que realiza la detección de escenas y el control de contraste. El efecto dinámico actúa con el ajuste de la calidad de imagen por fotograma para garantizar que cada escena sea consistente y lo más cercana posible al contenido HDR nativo.

La Inteligencia Artificial que mejora la calidad de las videoconferencias

Como actualmente trabajamos y educamos desde casa, con frecuencia tenemos que participar en videoconferencias y reuniones. Sin embargo, no todas las conexiones domésticas o compartidas tienen suficiente ancho de banda para transmisiones en alta definición. AI-ClearStreaming está diseñado para reducir las imágenes pixeleadas y restaurar la calidad de imagen en la transmisión en vivo de baja velocidad de bits, como las videoconferencias, mejorando la experiencia y restaurando los detalles siempre que sea posible.

Por todas estas características, estamos seguros de que el Dimensity 1200 llega a México de la mano de Xiaomi 11T y será tu gran aliado.

Al final, se trata de que cada vez más usuarios de teléfonos puedan experimentar día a día el uso de funciones premium. Como vemos, la tecnología de MediaTek no solamente avanza en términos de más y mejores funciones en sus chipsets, sino que también avanza en estar más disponible en cada vez más marcas y modelos y con esto hacer que más personas se eduquen, trabajen o se diviertan sin importar dónde se encuentren. El futuro de la movilidad ya está aquí, encuentra tu smatphone favorito en Tienda en Línea Telcel.

