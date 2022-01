¡Que no te pase! Protege tu celular contra lo inesperado con Telcel Up

Todo aquel que sea propietario de un equipo móvil puede estar expuesto a dañarlo, a que falle o a sufrir el robo del mismo. Por fortuna no tienes que preocuparte por ello. Pues, si cuentas con un Plan de Pospago y se te pasaron los 30 días para protegerlo con Telcel Up te tenemos una increíble noticia; del 19 de enero al 19 de marzo del 2022 podrás activarlo con la Inscripción Abierta. Así tu equipo quedará blindado por daño, robo y falla, además, si renuevas anticipadamente podrás estrenar equipo en un año. ¡Es muy fácil activarlo!

Lee: Con Amigo Kit de Telcel, el amor y la amistad se celebra todo el año

Haber adquirido tu celular bajo un plan de plazo forzoso, ya sea en un Centro de Atención a Clientes Telcel o en un Distribuidor Autorizado de Telcel, del 1 de enero del 2022 a la fecha.

Tu celular debe estar en buenas condiciones físicas y operativas.

Considera que los equipos para ser elegibles deberán encontrarse a la venta en Telcel al momento de tu inscripción.

Activarlo es muy sencillo, sólo debes marcar *111 o acudir al Centro de Atención a Clientes de tu preferencia del 19 de enero al 19 de marzo del 2022.

Se parte de Telcel Up y sigue disfrutando los beneficios de #TelcelLaMejorRed y la mayor cobertura.

Términos y

Condiciones

La contratación de Telcel Up es totalmente opcional y podrá ser cancelada en cualquier momento marcando *111 desde tu Telcel o llamando al 800-099-0802. 1. Telcel Up es un seguro ofrecido por Allianz México, S.A., Compañía de Seguros (“Allianz”), como contrato de adhesión y es administrado por Asurion México, S. de R.L. de C.V. Telcel Up. Protege el teléfono asegurado contra robo, daño físico, falla mecánica, eléctrica (una vez que expire la garantía del fabricante) sujeto al pago de un deducible. El cliente pagará, en caso de daño o falla, un deducible del 30% y, en caso de robo, un deducible del 40%. El deducible se calcula con base en el precio de venta al público del equipo asegurado vigente al momento del siniestro, según aparece en nuestros registros, sin aplicar subsidios o descuentos. El teléfono de reemplazo podrá ser nuevo o renovado a discreción de Allianz. Activación disponible del 19 de enero al 19 de marzo de 2022 para equipos participantes contratados o renovados a partir del 1º de enero de 2021 en Planes Telcel Tarifarios, abiertos, mixtos, sujetos a un plazo forzoso (excluye planes corporativos, prepago y Programa Smart Telcel). Para más información marca al *111 o acude a tu Centro de Atención a Clientes más cercano. 2. El Programa Telcel Up de cambio equipo anticipado es un beneficio adicional que ofrece Telcel Up, el cual permite al usuario renovar el equipo asegurado en buenas condiciones; b) estar al corriente de los pagos por línea y las primas; c) hacer un pago adicional administrativo, si corresponde, el cual dependerá del valor del equipo asegurado y no se entenderá como pago de concepto del nuevo equipo. 3. La posibilidad de estrenar smartphone cada año aplica única y exclusivamente para aquellos clientes que tengan un equipo asegurado con un Plan Telcel Tarifario sujeto a plazo forzoso de 18 ó 24 meses y cuenten con Telcel Up. Antes de contratar Telcel Up y de usar los beneficios del Programa Telcel Up de cambio equipo anticipado, usted deberá leer y estar conforme con los términos y condiciones de ambos productos, disponibles en www. telcelup.com. Producto registrado ante la CNSF-50003-0107-2017 y la CONDUSEF-000753-04. Registro Público de Telecomunicaciones folio: 142525.