Modo espía de WhatsApp: ¿Qué es y cómo activarlo en tu celular?

En ocasiones somos seguidores asiduos de la privacidad, aunque a decir verdad, un poco de ésta se ha perdido en el mundo actual de las redes sociales y la tecnología. Por eso si te gustaría pasar desapercibido cuando revisas tus mensajes de WhatsApp, en Hola Telcel te contamos cómo lograrlo con el ‘modo espía’.

No es que hablemos de una funcionalidad con la que puedas espiar a otras personas. Más bien se trata de una forma en la que tu actividad por la aplicación de mensajería instantánea pasaría inadvertida. Si no quieres hacerte presente en algún chat grupal, o no necesitas que te tiren en cara la última vez en la que estuviste conectado, el ‘modo espía’ de WhatsApp es la solución.

¿Cómo activar el ‘modo espía’ de WhatsApp?

Lo primero de lo que te tienes que encargar es de que nadie sepa la hora en la que te conectaste o te desconectaste. Para ello hace falta realizar una pequeña configuración que está disponible tanto para modelos Android como para celulares iPhone. El método es un poco distinto entre cada uno, pero aquí te explicaremos paso a paso.

Abre tu aplicación de WhatsApp

En Android dirígete a los ‘tres puntitos’ de la parte superior derecha. En iPhone dirígete al ‘icono del engranaje’ que está situado en la parte inferior derecha.

Ambas opciones te llevarán a las ‘configuraciones’ de la aplicación.

Busca la sección ‘cuenta’ y entra,

Allí busca la opción ‘privacidad’ y púlsala.

Encuentra el interruptor de ‘última vez’ y desactívalo.

La desactivación de dicha función ocasionará que tus contactos no puedan ver tu última hora de conexión. Así nadie sabrá cuándo fue la última vez que te conectaste y entraste a leer tus mensajes. Es importante que consideres que así como nadie podrá saber el último momento de tu actividad, tú tampoco podrás ver el de los demás.

‘Modo espía’ en WhatsApp: confirmaciones de lectura

Ahora es momento de configurar tu aplicación para que nadie pueda saber si ya leíste o no un mensaje. Esto también servirá para que tus contactos no conozcan la hora exacta en la que leíste sus mensajes. Los pasos son igual de sencillos.

Abre tu aplicación de WhatsApp.

En Android dirígete a los ‘3 puntitos’ de la parte superior derecha. En iPhone dirígete al ‘icono del engranaje’ que está situado en la parte inferior derecha.

Ambas opciones te llevarán a las ‘configuraciones’ de la aplicación.

Busca la sección ‘cuenta’ y entra.

Allí busca la opción ‘privacidad’ y púlsala.

Encuentra el interruptor de ‘confirmaciones de lectura’ y desactívalo.

‘Modo espía’ WhatsApp: confirmaciones de lectura en grupos

Algo que no funciona al desactivar las ‘confirmaciones de lectura’, es aquella para los chats de grupos. Allí los participantes todavía podrán la hora y día en que leíste sus mensajes. Sin embargo, existe un truco que te puede ayudar a sortear dicha problemática.

Entra a tu aplicación de WhatsApp.

Sal de la app y borra todas las notificaciones y aplicaciones en segundo plano

Activa el ‘modo avión’ de tu celular

Espera 10 segundos para que el ‘modo avión’ esté completamente activado.

Entra de nuevo a tu aplicación de WhatsApp y lee los mensajes del grupo deseado. Puedes incluso reproducir los audios.

y lee los mensajes del grupo deseado. Puedes incluso reproducir los audios. Sal de la aplicación y asegúrate de borrarla de segundo plano.

Activa nuevamente el ‘modo avión’.

De esta manera la aplicación no registrará la hora en que leíste los mensajes. Así nadie dentro de los grupos podrá saber a ciencia cierta si has ingresado al chat grupal o no.

