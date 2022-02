¡Lleva a casa el combo Huawei Y9a + Huawei Watch Fit New a 24 meses!

Si buscas un equipo que puedas llevar siempre contigo, que te permita capturar increíbles fotos, y que cuente con una pantalla de excelente resolución para ver tus contenidos favoritos, ¡entonces el nuevo Huawei Y9a es para ti! Además Telcel tiene para ti un súper combo para que el Huawei Y9a y un Huawei Watch Fit New pueden ser tuyos.

Estos potentes dispositivos pueden ser tuyos al activar o renovar tu Plan Telcel Max Sin Límite 5000, pues hasta el 02 de marzo te llevarás sin costo un Huawei Y9a y un Huawei Watch Fit New. ¡El combo perfecto para seguir disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad!

Adquiérelos a 24 meses con un costo de $746 al mes, el cual incluye el pago mensual y la renta mensual. ¡Comienza a disfrutar de la mejor tecnología con Telcel!

El Huawei Y9a posee una pantalla Ultra FullView de 6.63 pulgadas. Además, su cámara delantera está oculta, por lo que permite una visualización de pantalla más amplia, que te permitirá disfrutar de tus contenidos favoritos.

Otra de las cualidades del Huawei Y9a, es la gran duración de batería de 4300 mAh de SuperCharge. No solo podrás ver la batería cargada por completo sino que te permitirá tomar las fotos que quieras sin temor a que tu batería se termine.

Además, cuenta con Android 10 y una memoria de 6 GB de RAM y 128 GB de ROM, perfecta para almacenar tus fotos, videos y todo tipo de archivos.

Está equipado con un sistema de cuatro cámaras con Inteligencia Artificial de 64+8+2+2 megapíxeles y un estabilizador para lograr fotos y videos profesionales. Finalmente, para tener un smartphone completo debe de existir un gran diseño y el Huawei Y9a, además de una pantalla más grande.

Este gran pequeño dispositivo cuenta con una grandiosa pantalla de 280×456 pixeles con la que podrás tener una experiencia ultra clara y una amplia experiencia de visión.

Además podrás escoger entre 6 diferentes carátulas del reloj la que más vaya más con tu estilo personal. Los ajustes automáticos de brillo de la pantalla, la durabilidad de su batería de hasta 10 días y su resistencia bajo el agua de 5ATM, permitirán que la experiencia de portar este increíble smartwatch no pare.

Visita la Tienda en línea de Telcel para conocer mucho más del Huawei Y9a y convencerte de que es el smartphone que habías estado esperando estrenar con Telcel.

Y tú, ¿qué colores elegirías para tu Huawei Y9a y un Huawei Watch Fit New?

*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos

