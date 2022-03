¡Llegó la primavera y con ella el teléfono que siempre has querido tener!

Esta primavera, déjate consentir con el teléfono que siempre has querido tener, encuentra los mejores equipos a los mejores precios, llévatelo a pagos chiquitos a 24 meses con Telcel. ¿Qué estás esperando para disfrutar de esta súper promoción? Vigencia al 16 de marzo del 2022.

Los beneficios de tener el Plan Telcel Max Sin Límite 3000, incluye un cargo mensual por servicio de $399, 6 Gigas para que navegues en Internet y redes sociales sin límite, por lo que tendrás acceso a WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Xiaomi Redmi 9C es el smartphone ideal si lo que buscas es más potencia para mejorar tu experiencia de entretenimiento móvil, pues está equipado con procesador MediaTek Helio G35 y batería de 5000 mAh que te dará la libertad que siempre has buscado. Cuenta con triple cámara principal de 13 + 2 + 2 megapíxeles con flash y cámara frontal de 5 megapíxeles, para crear fotos dignas de compartir. Usa el modo caleidoscopio para hacer videos que reflejen tu originalidad. Disfruta tus juegos y contenido multimedia en su pantalla inmersiva HD+ de 6.53 pulgadas. Cuenta con sistema operativo Android 10.

Llévatelo por solo $59 mensuales.

El Samsung Galaxy A03 cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas HD+, la cuál ofrece una experiencia increíble para disfrutar de tu contenido favorito. Además, podrás disfrutar en grande tus imágenes y videos ya que esta pantalla es capaz de desplegar hasta 16 millones de colores. Cuenta con una cámara trasera de 8MP con la que podrás tomar fotos y videos increíbles, almacenando estos dentro de su memoria interna de 32GB. Este dispositivo cuenta con sistema operativo Android.

Llévatelo por solo $74 mensuales.

El Realme C11 2021 destaca por sus características y precio. Una batería de 5000 mAh de larga duración con modo ahorro de energía; pantalla de 6.5 pulgadas ideal para tus transmisiones en vivo y videojuegos en línea; memoria de 2 GB RAM y 32 GB ROM, expandible a 256 GB, y el rendimiento de su sistema operativo Android 11 Go. Te ofrece lo que necesitas para lograr fotos y selfies de calidad con sus cámaras, principal de 8 megapixeles y frontal de 5 megapíxeles.

Llévatelo por solo $71 mensuales.

Los beneficios de tener el Plan Telcel Max Sin Límite 5000, incluye un cargo mensual por servicio de $499, 10 Gigas para que navegues en Internet y redes sociales sin límite, por lo que tendrás acceso a WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, Messenger y Snapchat, gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

El OPPO A16 acopla un cuerpo ligero de diseño refinado 3D con bordes redondeados y una pantalla HD+ con protección ocular que adapta el brillo a las condiciones de iluminación para proteger tu vista. Cuenta con tres cámaras de 13 + 2 + 2 megapíxeles impulsadas por inteligencia artificial para que logres fotos inmejorables, así como cámara frontal de 8 megapixeles, siempre lista para esa selfie perfecta que deseas compartir. Integra una poderosa batería de 5000 mAh con modo ahorro de energía que extiende su duración aun cuando está por agotarse y carga nocturna con IA. Cuenta con el sistema operativo Android 11. Llévatelo por solo $83 mensuales.

El Samsung Galaxy A12 cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas, con resolución HD+ y tecnología TFT que te ofrece un excelente contraste, gran brillo y colores vívidos, así como un procesador Helio P35 de MediaTek con Inteligencia Artificial que te permitirá utilizar al máximo el poder de las cuatro cámaras traseras de Galaxy A12 que te permite maximizar la batería y 4GB de RAM y 64 GB de almacenamiento te permitirán instalar tus apps y juegos favoritos, además que puedes incrementar su espacio hasta 1TB utilizando una tarjeta microSD compatible. Adquierelo por solo $69 mensuales.

El Vivo Y20 posee un diseño increíble y una tecnología asombrosa. Una de sus principales características es su pantalla HD+ de 6.51 pulgadas que brinda una excelente experiencia visual. Por otro lado, ofrece un botón de desbloqueo lateral instantáneo, ideal para volverlo un teléfono mucho más práctico. Además, cuenta con una batería de 5000 mAh con inteligencia artificial que te acompañará día y noche. Llévatelo por tan solo $99 mensuales.

Las sorpresas con Telcel no paran, así que no lo pienses más y elige el equipo que vaya más te guste para vivir esta primavera siempre conectado con Telcel.



*Válido en toda la República Mexicana excepto CDMX, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Vigencia al 16 de marzo de 2022.

1. El diferimiento a 24 meses aplica únicamente sobre el Pago Inicial del equipo. El Pago Inicial es el monto parcial del equipo que debe cubrir el usuario al momento de contratar o renovar, mismo que puede variar dependiendo del equipo y el plazo mínimo de contratación elegido por el usuario. El Pago Inicial del equipo será diferido en 24 pagos mensuales con cargo a la factura Telcel al contratar en un Plan Telcel Max Sin Límite sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. Se podrá solicitar un enganche de hasta el 60% en función del historial crediticio y/o de pago del Cliente. El pago diferido está sujeto a aprobación y evaluación de capacidad de pago. 1) La cantidad de $59 para el equipo XIAOMI Redmi 9C, la cantidad de $74 para el equipo Samsung Galaxy A03 o la cantidad de $71 para el equipo REALME C11 2021 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganche y 30% de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses; II) La cantidad de $83 para el equipo OPPO A16, la cantidad de $69 para el equipo Samsung Galaxy A12 o la cantidad de $99 para el equipo Vivo Y20 corresponde al cargo mensual cuando el Cliente solicita el financiamiento del Pago Inicial (considerando un 10% de enganchey 30% de financiamiento) al contratar un Plan Telcel Max Sin Límite 5000 sujeto a un plazo mínimo de contratación de 24 meses. 2. Aplica para usuarios nuevos que contraten o activos que renueven su plazo forzoso. Los Gigabytes (GB) otorgados por promoción se aplicarán de forma mensual durante todo el plazo forzoso o durante los primeros 12 meses en plazo libre. Al término del plazo forzoso o de los 12 meses el usuario contará únicamente con los GB incluidos originalmente en el plan. Los GB induidos en el plan podrán ser utilizados estando en México, E.U.A. o Canadá. La navegación en Internet en E.U.A. o Canadá dependerá de la capacidad y tecnología ofrecida por el operador extranjero. Sujeto a Política de Uso de Servicios Sin Frontera disponible para su consulta en www.telcel.com/sinfrontera. No acumulable con otras promociones que otorguen GB de regalo. Vigencia en toda la República Mexicana excepto Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos, a través de Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel participantes al 16 de marzo de 2022. Los precios publicados incluyen IVA del 16%. Información en www.telcel.com, Centros de Atención a Clientes y Distribuidores Autorizados Telcel. LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES OFRECIDOS POR TELCEL SE PRESTAN CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN LOS LINEAMIENTOS QUE FUAN LOS INDICES Y PARÁMETROS DE CALIDAD A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS PRESTADORES DEL SERVICIO MÓVIL, vigentes. Registro Público de Telecomunicaciones Folios: 131378, 131379, 131380, 131382, 131383, 131384, 131385, 131388, 131389, 169799, 169800, 169801, 169803, 169804, 169807, 169808, 169809, 169810, 169811, 174702, 214315y 214329. Telcel UP es un seguro ofrecido por Alliance México, S.A., Compañía de Seguros, como Contrato de adhesión y es administrado por Asurion México, S. de R.L. de C.V. Telcel UP protege el equipo terminal asegurado contra robo, daño físico, falla mecánica o eléctrica (una vez que expire la garantía del fabricante), sujeto al pago de un deducible.Telcel UP es un servicio adicional totalmente optativo y puede ser cancelado en cualquier momento por el usuario marcando al *111 o al 800-099-0802. Información de Telcel UP, Términos, Condiciones y Póliza vigente en www.telcelup.com. Producto registrado con folio CNSF-50003-0107-2017 y CONDUSEF-000753-02.