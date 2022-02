¿Cómo saber si alguien está usando tu cuenta de Netflix?

By

En el mundo moderno con bastante frecuencia prestamos las contraseñas de nuestros servicios streaming a familiares y amigos. Esto se ha convertido en un acto de cariño y confianza muy similar a cuando se invita a alguien a casa para comer. Sin embargo, en ocasiones estos actos de confianza nos pueden traer problemas o parásitos que se cuelgan de nuestras plataformas para convertirlo todo en una situación muy incómoda. Por ello, si tú crees que alguien más podría estar utilizando tu cuenta de Netflix y usándola desde las sombras, aquí te decimos cómo puedes saberlo.

Sin imaginarlo, Netflix se ha convertido en algo esencial en nuestras vidas. Son pocas las personas que no tienen una cuenta o que no comparten una con amigos. No obstante, en algunas ocasiones alguien más podría estar aprovechando la situación de las cuentas compartidas para usarla sin nuestro consentimiento.

Lee: El estafador de Tinder graba saludos en video que valen hasta 1,400 USD

Existen formas de conocer el historial detallado de nuestra cuenta. Desde los contenidos que se reproducen, la hora en que esto sucede y hasta el lugar desde donde lo están haciendo. Todo esto podría ayudarte a sumar dos más dos para adivinar de quién podría tratarse, o simplemente para confirmar que hay algún invitado indeseado dentro de la cuenta.

Para que nadie te esté utilizando tu cuenta de Netflix, lo mejor es que cuentes con la propia. En Telcel existen atractivos paquetes que incluyen el servicio de la plataforma streaming. Por ejemplo, el Plan Max Play con Netflix, el cual incluye minutos, SMS y redes sociales ilimitadas, además de toda una colección de películas y series disponibles. Continúa navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿Cómo descubrir si alguien está utilizando tu cuenta de Netflix?

Descubrir a invitados indeseados en la cuenta es muy sencillo. Para ello debes ingresar a tu cuenta desde un navegador, es decir, desde la página web en tu computadora. Por esta única ocasión vamos a prescindir de las apps de teléfonos móviles y pantallas. Nos adentraremos a mayor profundidad en los recovecos de tu cuenta.

Ingresa a tu cuenta Netflix desde el navegador web.

Pulsa el ícono de tu perfil y dirígete al menú ‘Cuenta’.

En el apartado ‘Configuración’ da clic en la opción ‘Actividad de streaming reciente del dispositivo’.

Allí podrás encontrar una lista con los dispositivos que tienen tu cuenta: computadoras, celulares o pantallas.

Observa las horas y fechas de actividad de cada una.

De igual forma observa la ciudad o locación desde donde se usó en ese dispositivo.

De esta forma podrás conocer desde dónde están utilizando tu cuenta de Netflix y en qué horarios acostumbran ver el contenido.

¿Cómo sacar a las personas que están utilizando tu cuenta de Netflix?

Ingresa a tu cuenta Netflix desde el navegador web.

Dirígete al apartado ‘Cuenta’.

En el apartado ‘Configuración’ da clic en ‘Cerrar sesión en todos los dispositivos’.

Da clic en el botón azul ‘Cerrar sesión’.

Así la sesión será cerrada en todos los dispositivos, excepto en aquel en el que estés realizando la configuración. Tus invitados permitidos, o todos aquellos que tiene derecho a la cuenta, podrán ingresar nuevamente con la contraseña acordada.

¿Cómo cambiar la contraseña de Netflix?

Sin embargo, si lo anterior no fue suficiente para denegar el acceso a los invitados no deseados de tu cuenta, el siguiente paso será cambiar tu contraseña.

Ingresa a tu cuenta Netflix desde el navegador web.

Dirígete al apartado ‘Cuenta’.

En el apartado ‘Membresía y facturación’ da clic en ‘Cambiar contraseña’.

Escribe tu contraseña anterior y escribe ahora tu nueva contraseña.

Confirma tu nueva contraseña y da clic en el botón ‘Guardar’.

Lee: Este es el truco para que Netflix te felicite en tu cumpleaños

Esta acción también cerrará la sesión en todos los dispositivos. De esta manera, al momento de reingreso, deberán contar con la nueva contraseña y solo tú decidirás con quién la compartes.

¿Descubriste a alguien externo en tu cuenta?