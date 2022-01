Grandes personajes iban a aparecer en ‘Spider-Man: No Way Home’

Los guionistas de 'Spider-Man: No Way Home' revelan por qué tuvieron que descartar la aparición de más grandes personajes en la película.

No cabe duda que la tercera entrega del trepamuros, protagonizada por Tom Holland, ha sido uno de los eventos cinematográficos más populares de todos los tiempos. Y no es para menos, pues la participación de Tobey Maguire, Andrew Garfield, Alfred Molina y Willem Dafoe, entre otros, supuso una de las sorpresas favoritas entre los fans. De hecho, la montaña rusa de emociones que significó la película daba para mucho más. Sin embargo, recientemente, los guionistas revelaron que grandes e importantes personajes tuvieron que ser descartados de la versión final de Spider-Man: No Way Home.

¿Por qué eliminaron a personajes importantes de la versión final de Spider-Man: No Way Home?

Durante una charla en exclusiva con The Wrap, los guionistas Chris McKenna y Erik Sommers fueron cuestionados sobre los grandes personajes de Marvel que consideraron incluir en la película pero que, al final, fueron descartados. Semejante decisión estuvo motivada porque no querían complicar la historia y sobre todo porque deseaban darle más tiempo en pantalla a los personajes principales.

“No sé si se nos permite decirlo, sinceramente, pero había grandes personajes. Pero casi demasiado grandes, porque siempre se convirtió en un acto de equilibrio de cómo contamos no solo una historia con todos estos increíbles villanos que sabemos que queremos traer a esta película, los clásicos, sino también cómo hacemos que esto siga siendo una historia de Tom Holland/Peter Parker para que no sea completamente eclipsado”, comentaron.

Los guionistas no revelaron con exactitud el nombre de ningún personaje importante de Marvel que querían que apareciera. No obstante, en la misma charla confesaron que entre todas las ideas que propusieron para armar el guion estuvo la de incluir a Kraven el Cazador. Pero eso sí, fueron muy enfáticos al admitir que Spider-Man: No Way Home necesitaba ser una historia personal para el personaje principal: Peter Parker/Spider-Man.

“Por que, a final de cuentas, no va a ser una gran película de Spider-Man si no estás contando una historia emocional de Peter Parker”, dijo McKenna. “Teníamos una gran riqueza… esta gran idea con estos grandes actores, pero también queríamos contar una historia que se sintiera como una historia personal de nuestro personaje principal”.

Si ya viste Spider-Man: No Way Home, ¿cuáles crees que eran esos “grandes personajes” que iban a aparecer en la película?

