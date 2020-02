Las escenas reveladas de Falcon and The Winter Soldier, WandaVision y Loki han dejado ver la importancia que tendrán en el UCM.

Marvel Studios ha lanzado el adelanto de sus próximos proyectos de la Fase 4, se trata de las series WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier y Loki. Las escenas, aunque cortas, han revelado detalles curiosos y muy importantes de la importancia que estas historias tendrán en el UCM. Aquí te compartimos los 8 detalles más interesantes.

WandaVision

1. El adelanto de WandaVision ha hecho feliz a los fans de los cómics; ya que aparece Wanda por primera vez con el traje icónico de la “Bruja Escarlata” que utiliza en las páginas de las historietas.

2. En otras imágenes se muestra a Wanda con Vision en un lugar en blanco y negro que nos recuerda a las comedias televisivas de los cincuenta.

Este tono de sitcom podría ser solo una ilusión o un sueño, ya que el superhéroe fue destruido en Avengers: Infinity War y sin las gemas no hay manera de traerlo de regreso.

3. A esto se suma que en una de las escenas se alcanzan a ver dos cunas, donde estarían los hijos de Wanda, los gemelos Billy Kaplan y Tommy Shepherd, mejor conocidos en los impresos de Marvel Comics como Wiccan y Speed, respectivamente; lo que significaría la introducción de los Young Avengers.

4. Es importante recordar que los gemelos fueron creados por los poderes de Wanda y con la esencia de la vida de Mephisto, mismo que podría ser reemplazado en el UCM por Nightmare, el villano de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Falcon and The Winter Soldier

5. Falcon and The Winter Soldier se desarrolla después Avengers: Endgame, en donde Steve Rogers decidió retirarse y heredar su nombre de héroe a Sam Wilson, mejor conocido como Falcon. Así que en el adelanto vemos al “nuevo Cap” dominando la técnica para arrojar el escudo del Capitán América.

6. Más adelante aparece Sam Wilson ya vestido como U.S. Agent llegando a un partido de fútbol americano.

7. También podemos ver a Bucky Barnes, Winter Soldier, luciendo nuevo look y enfrentándose al villano Zemo.

Loki

8. Loki sólo ha aparecido en una escena del adelanto de Disney pero eso ha bastado para sorprender e intrigar a los fans del del Dios del Engaño. Dejando ver que Kevin Feige llevará a la pantalla a una de las agencias menos conocidas de la mitología de Marvel: La Time Variance Authority, una organización cuyo propósito es proteger al universo de cualquiera que intente alterar el pasado o futuro.

Loki aparece sentado y vestido con atuendo sencillo, similar a un uniforme, con las siglas TVA en el pecho. Y es que después de escapar con el Teseracto en Avengers:Endgame, ahora todo apunta a que el hermano de Thor es prisionero de la misteriosa agencia, quizá para evitar que ponga en riesgo al universo con sus viajes en el tiempo.

Estas series se suman a la lista de películas del UCM confirmadas de la Fase 4: Black Widow, The Eternals, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Spider-Man 3, Thor: Love and Thunder y Black Panther 2. Así que definitivamente aún tendremos grandes historias de superhéroes de Marvel en la pantalla para disfrutar los próximos años.

