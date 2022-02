Checo Pérez y Max Verstappen correrán con el RB18 en 2022

El RB18 del Oracle Red Bull Racing y sello Telcel-Infinitum-Claro es el auto con el que Sergio “Checo” Pérez y Max Verstappen correrán en el Campeonato Mundial de la F1.

Con la temporada 2022 de la F1 a la vuelta de la esquina, es el turno de que los distintos equipos y marcas comerciales presenten los autos que utilizarán durante la carrera. Los integrantes del equipo Hass fueron quienes tomaron la delantera el pasado 4 de febrero y presentaron su máquina al mundo: un VF22 que usarán Nikita Mazepin y Mick Schumacher durante la temporada.

El turno segundo fue para el equipo de Red Bull. Christian Horner mostró el nuevo automóvil que conducirán Checo Pérez y Max Verstappen durante una emotiva presentación que dio inicio con un video en el cual se recopilaron los mejores momentos de ambos corredores. ¡Ahora por fin vemos este increíble monoplaza que recorrerá los 23 trazados que habrá en esta temporada.

Oracle Red Bull Racing se quedó una vez más con los colores principales de la marca, que son el azul marino con rojo y amarillo. No se brindaron detalles técnicos de la carroza, pero en las imágenes mostradas se observa que su construcción estuvo acorde a las regulaciones de la F1. Es decir, con alerones tanto delanteros como traseros, así como tapacubos en los neumáticos y un efecto suelo.

Aunque la presentación fue dirigida para todos los aficionados y los patrocinadores, el RB18 no está listo aún para su conducción. Será hasta el próximo 23 de febrero cuando el monoplaza obtenga su primer día de pruebas en la ciudad de Barcelona. Dicha información fue confirmada por Helmut Marko, actual asesor de la escudería Oracle Red Bull Racing.

Para la nueva temporada de la F1 se esperan algunas novedades y cambios.

“Estoy muy emocionado de comenzar la nueva temporada y no puedo esperar para estar en camino con el nuevo RB18. Todos nosotros en la parrilla comenzamos desde cero esta temporada, por lo que será un año emocionante”, platicó Checo Pérez.

I’ve been working hard to get my best version this 2022! Redbull let’s go for a great one! #RB18

¡Trabajando como nunca para que el 2022 sea mi mejor versión! ¡Vamos a lograrlo, equipo! @redbullracing pic.twitter.com/pAmv3ZHxeb

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) February 9, 2022