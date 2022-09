‘Babylon’: la nueva película de Brad Pitt y Margot Robbie

Uno de los proyectos más esperados de 2023 es Babylon de Damien Chazelle, director de Whiplash y de La La Land. Aunque la primera opción para interpretar a la protagonista fue Emma Stone, un año y medio después tuvo que abandonar el proyecto por cuestiones de agenda y Margot Robbie se quedó con el papel.

¿Por qué Babylon podría ser una de las mejores películas de 2023?

Historia

Imagina que estás en el Hollywood de los años 20. Hace tan solo algunos años aún había vaqueros y caballos y las mujeres usaban enormes e incómodos vestidos. Los hombres aún cargaban con sus biblias y el cine (mudo) necesitaba de músicos para dar vida sonora a las películas en blanco y negro.

Ahora, la película se trata de lo que pasó después. Es un drama histórico sobre cómo el arte y la humanidad cambiaron con las revoluciones culturales e industriales de la época; cuando los artistas de cine pronunciaron sus primeras palabras y se entregaron a los excesos, dejando en el pasado al silencio, la exageración, las orquestas y a un gran número de actores.

Algunos personajes están inspirados en personalidades como Charlie Chaplin, John Gilbert, Clara Bow y Anna May Wong.

Producción

Además de la enorme compañía Paramount, la producción cuenta con Marc Platt y Olivia Hamilton, quienes produjeron La La Land, además de los productores Matthew Plouffe y Tobey Maguire.

La música corre a cargo de Justin Hurwitz, compositor de La La Land; el director de fotografía es Linus Sandgren, quien participó en proyectos como 007: No time to die y Don’t Look UP; la diseñadora de vestuario Mary Zophres, quien participó en Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal; el editor de Whiplash Tom Cross; y Florencia Martin, diseñadora de producción de Licorice Pizza y Blonde.

Los protagonistas

Mientras Margot Robbie es la encargada de interpretar a Nellie LaRoy, personaje inspirado en Clara Bow, una de las principales estrellas de los locos años veinte en Hollywood, Brad Pitt interpreta a un personaje basado en John Gilbert llamado Jack Conrad, conocido como el gran amante.

¿Cuando se estrena Babylon?

El 27 de enero de 2023 llega Babylon a las salas de cine mexicanas. Mientras tanto, si quieres disfrutar de las mejores película de Brad Pitt o de Margot Robbie, puedes hacerlo contratando HBO Max a tu Plan Telcel actual, donde hallarás un sinfín de películas y series con tus actores y actrices favoritos.

¿A ti también te emociona ver a Brad Pitt junto a Margot Robbie en Babylon?

