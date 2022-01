¿Andrew Garfield volverá a ser Spider-Man? Esto respondió el actor

Después del éxito en taquillas que ha logrado Spider-Man: No Way Home desde su estreno el pasado 15 de diciembre han habido múltiples especulaciones acerca de continuar la saga del arácnido de Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man 3, pues es el único arácnido cuya saga no ha tenido una conclusión final, por ello nos preguntamos: ¿Andrew Garfield volverá a ser Spider-Man?

La campaña para que Andrew Garfield sea Spider-Man de nuevo

Millones de fans suplican a Sony y a Marvel continuar con la saga de The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield como Peter Parker.

Sony realizó el reboot de la saga después de la trilogía protagonizada por Tobey Maguire en 2012 en un esfuerzo por no perder los derechos del personaje. Marc Webb fue el encargado de dirigir la película protagonizada por Andrew Garfield, en la que se contó la historia de Peter Parker desde el principio y con la cual desarrollarían una serie de spin-offs iniciando con Venom y los Seis Siniestros.

El estudio realizó el lanzamiento de Venom y Venom 2, pero el resto del plan nunca se llevaría a cabo, pues Sony y Disney llegaron a un acuerdo en 2015 para incorporar al personaje al UCM, lo cual significaba que tendrían que encontrar un actor joven para darle vida a una nueva versión de Parker. Fue entonces que Tom Holland se puso la máscara, lo que implicó la cancelación de la saga de Andrew Garfield.

Debido a la participación de Andrew como Spider-Man en Spider-man: No Way Home, los fans iniciaron una campaña con el hashtag #MakeTASM3 –que se convirtió en tendencia en Twitter– dejando claro que aún hay un largo camino para Garfield si volviera a ser Spider-Man.

La respuesta de Andrew Garfield

Durante su aparición en entrevista para el podcast Happy Sad Confused, el actor habló sobre la posibilidad de regresar como Spider-Man a la pantalla grande, debido al el éxito alcanzado por su participación en Spider-Man: No Way Home, los fans ruegan su regreso. Sin embargo la respuesta del actor nos deja tristes, pues simplemente respondió: “No recibí la llamada” y continuó diciendo que no ha escuchado noticias por parte de Sony para retomar su personaje.

No obstante, todavía queda esperanza para los fans, pues Daniel Ritchman, quien suele ser una fuente confiable sobre las producciones de superhéroes comentó que Andrew podría retomar su papel en el futuro dejándonos con dos preguntas: ¿Andrew estará mintiendo o será acaso que Sony aún no toma la decisión final?

Sin duda todos esperamos ansiosos la continuación de la saga, pero debemos ser pacientes para ver la resolución entre el estudio y el actor.

Entretanto, cuéntanos qué piensas. ¿Crees Andrew Garfield volverá a ser Spider-Man?