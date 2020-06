‘Cyberpunk 2077’ estrena nuevo tráiler con Keanu Reeves

La compañía CD Projekt inició una serie de transmisiones tituladas ‘Night City Wire’ en el que han revelado el nuevo tráiler del videojuego Cyberpunk 2077 con más escenas de Keanu Reeves.

Con la transmisión del primer episodio de Night City Wire llegó un nuevo tráiler que dura poco más de dos minutos, en el que se muestran los extensos escenarios urbanos iluminados con neón de Cyberpunk 2077, los personajes centrales y algunas de las amenazas que ocurren en el mundo ficticio; pero lo que más capturó la atención de los fans fue el nuevo vistazo al personaje de Keanu Reeves, Johnny Silverhand.

So who noticed the 3 screenshots which appeared during our pre-stream countdown on @Twitch? 🧐#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/s0u1Rh0mlg

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 26, 2020