Xbox Series X, ¿Qué podemos esperar?

Phill Spencer, director de Xbox ha lanzado una carta dirigida a todos los gamers. Revelando más características del hardware de Xbox Series X; consola de la siguiente generación que será lanzada al mercado a finales de este año. En la carta se recalca la conectividad que estará presente en esta nueva generación, haciendo énfasis en nuevos servicios que nos permitirán descubrir juegos nuevos como Project xCloud; servicio de streaming de videojuegos y Xbox Game Pass.

En el comunicado también se habla sobre el brinco en capacidades computacionales que representa el Series X. Ostentando hasta 12 teraflops en su procesador gráfico. Hasta cuatro veces más poder que un Xbox One. Esto gracias a su nuevo procesador AMD que combina la arquitectura Zen2 para el CPU y RDNA 2 para la GPU. Con estas grandes capacidades, podremos esperar hasta 120 cuadros por segundo; logrando así que la acción y los movimientos se vean mucho más fluidos que los actuales 60 cuadros por segundo o FPS (frames per second). Eso sí es muy importante recordar que debemos tener un display o monitor con la capacidad de mostrar estos cuadros por segundo o no notaremos la diferencia.

Otra característica que se menciona es una técnica de rendereo patentada llamada Variable Rate Shading o VRS. Esto ayuda a hacer más eficiente la administración de los recursos de hardware. Con VRS se les da prioridad a efectos individuales, personajes o elementos ambientales que tengan mayor importancia. Con esta técnica obtendremos frame rates más estables y a mayor resolución sin afectar la calidad de imagen.

Trazado de rayos en consola

Xbox Series X contará con trazado de rayos acelerado por hardware, esto significa mayor precisión en la iluminación, así como reflejos más realistas en tiempo real mientras exploramos el universo de lo que estemos jugando.

Si bien el trazado de rayos es la gran novedad en la industria gracias a su llegada al mercado por las tarjetas RTX de Nvidia; el “Raytracing” como es conocido en inglés se trata de una tecnología que ha existido en el campo de los efectos especiales y animación por años.

La gran diferencia viene siendo que por fin se puede llevar a cabo en tiempo real y con hardware relativamente accesible. Incluso poca gente sabe que el PlayStation 2 con solo 16KB de memoria podía generar gráficas por trazado de rayos; si bien nunca se utilizó esta capacidad dentro de su catálogo de títulos, esta habilidad se demostró en vivo durante el seminario SCEE Assembly de 2002, aquí el video para los curiosos:

Inmersión al instante

Otra importante característica revelada en el comunicado es la inclusión de un disco duro de estado sólido (SSD); lo cual reducirá en gran medida los tiempos de carga de los títulos. Si bien hoy en día podemos instalar un SSD en la generación de consolas actuales; el hecho de que estos ya vengan instalados de fabrica es un gran beneficio para aquellos que no le quieran meter mano a su consola.

Cuatro generaciones juntas

La adición de retro-compatibilidad es una gran noticia para los que hemos estado jugando por muchos años; ya que seguramente habrá títulos que nos gustaría experimentar una vez más. Xbox ha ganado muchos adeptos en Xbox One trayendo retro-compatibilidad incluso con títulos de la primera generación de Xbox.

Series X sigue estos pasos y lo lleva más allá. Contará con retro-compatibilidad con todas las generaciones de Xbox; sin necesidad de que los desarrolladores hagan ajustes al título original. También Series X aumentara la resolución y calidad visual de los juegos anteriores.

Todas estas noticias hacen quedar muy bien en papel al menos, al Xbox Series X. No podemos esperar a saber cual será la respuesta de PlayStation; quienes misteriosamente han estado muy callados respecto a los detalles de su siguiente consola.