Tinder inicia su relación con paiN Gaming

paiN Gaming es una de las escuderías brasileñas con más diversidad en juegos. Cuentan con equipos de League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, DOTA 2, Clash Royale, Arena of Valor, Rainbow Six Siege y Free Fire. Si bien este no es el primer patrocinio que reciben por parte de marcas no endémicas; la alianza con Tinder es una muy prometedora para el equipo brasileño.

El primer patrocinio de este estilo que recibió la escudería de paiN fue por parte de BMW. Todo parece indicar que paiN estará encontrando éxito en patrocinadores más allá de las clásicas marcas endémicas.

Tinder ha sido pionero patrocinando equipos

Esta tampoco es la primera aventura por parte de Tinder con los esports. La aplicación de citas fundada en el año 2012 ya ha firmado patrocinios con otro equipo brasileño a mediados del 2018.

El anterior equipo que mantuvo una relación de negocios con Tinder fue la escuadra de CS:GO brasileño conocido como Made in Brazil. Este equipo utilizó estos fondos de gran manera llegando bastante lejos en la ESL en 2019. Los patrocinios no endémicos en los esports son cada vez más comunes. Dado que están permitiendo a marcas tener acceso a sectores con los que no podían interactuar demasiado antes. Se ha demostrado que Tinder tiene una buena nariz para el éxito, dado lo bien que quedó paiN gaming en la más reciente copa América de FreeFire.

Habrá que ver cuales serán los siguientes planes por parte de la aplicación de citas en el mundo de los esports, lo más seguro es que estén aquí para quedarse y cimentarse como el referente para el público de los esports en lo que al amor concierne.

¿Qué patrocinadores no endémicos les gustaría ver entrar al mundo de los esports?

Aparentemente todo se vale en este extraño mundo que son los deportes electrónicos.