The Last of Us Parte 2 llega en mayo

Sólo quedan unos meses para que por fin podamos poner nuestras manos en Last of Us Parte 2.

El final de The Last of Us tuvo una buena conclusión. Pero al parecer eso no detuvo al desarrollador Naughty Dog, de preparar la secuela en forma de The Last of Us Parte 2.

La primera entrega fue aclamada por la crítica y jugadores por igual como una obra maestra, con excelente narrativa, personajes con profundidad y emociones realistas que nos atraparon a los que experimentamos este título. Tras semejante éxito, lo que hubiera sido sorpresa es no tener secuela. Afortunadamente la secuela fue anunciada en el evento Playstation Experience de 2016 pero tendríamos que esperar hasta septiembre de 2019 para tener la fecha de lanzamiento de la esperada secuela, febrero 2020. Pese a esto el director del juego Neil Druckmann se disculpó en un comunicado donde anunció que la fecha sería retrasada hasta el 29 de mayo de este año. También explicó que la razón para este retraso era priorizar la calidad del juego sobre un lanzamiento puntual.

Cambios bienvenidos en The Last of Us Parte 2

Durante la E3 2018 pudimos ver gameplay del juego. Ahora que Ellie es el personaje que utilizaremos, era de esperarse que algunas mecánicas cambiasen y la presentación de gameplay mostró exactamente esto de forma muy clara. Si bien Ellie tendrá algunos movimientos similares a Joel, habrá cosas completamente diferentes que Joel no podía hacer. Una de estas cosas es la habilidad de brincar, lo cual hará del mundo de The Last of Us Parte 2 más complejo e interesante de explorar.

En septiembre del año pasado, durante el evento de Sony State of Play; se confirmó que The Last of Us Parte 2 no se lanzará de inicio con modo multijugador. Sin embargo este modo sí llegará eventualmente al título.

Se trata de un juego tan ambicioso y amplio que la aventura tendrá que ser separada en dos discos.

Parece que The Last of Us Parte 2, se mantiene fijo en esta nueva fecha. Se ha confirmado que el título estará disponible en PlayStation 4. Sin embargo existe la posibilidad de que sea un juego compartido con la siguiente generación; PlayStation 5 e incluso se habla de una versión para PC. Aunque ni PlayStation ni Naughty Dog han confirmado este último caso aún.