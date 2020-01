Sony anuncia fechas tentativas para PlayStation 5

La quinta generación del PlayStation debería estar llegando a finales de año. En una corta rueda de prensa, Jim Ryan, el presidente de Sony dio una rápida descripción de lo que nos podemos esperar de la siguiente generación a un nivel técnico. La consola tendrá todo lo que os fanáticos han estado esperando del titán tecnológico: Blu-Ray Ultra HD, Ray-Tracing, disco duro de estado sólido y funciones hápticas de respuesta en el dualshock 5 (si se llegara a llamar así).

Si bien no tenemos una fecha exacta, podremos esperar que para Navidad sea el mejor momento para que Sony nos de la que probablemente sea su última consola física.

El logo es básicamente el que conocemos desde hace dos generaciones atrás, poniendo en evidencia la filosofía de Sony de “Si no está roto, no lo arreglemos”.

Esto podría ser interpretado como un mensaje por parte de Sony, básicamente diciendo: “Ganamos la guerra de consolas de la generación pasada y la volveremos a ganar”. Y tendrían razón, en la alguna parte al menos, ya que el PlayStation 4 venció al Xbox One y al Nintendo WiiU de manera estelar en ventas tanto de consolas como de títulos. Lo que queda por verse es si tendrán el mismo éxito con el recién anunciado PlayStation 5.

Y si bien el PlayStation 5 tendrá todos los aspectos técnicos cubiertos, lo que vende consolas hoy en día son los juegos exclusivos. Seguramente podremos esperar una versión mejorada de Last of Us 2 en exclusiva de inicio, como ocurrió con el primer título de la serie saliendo tanto para PlayStation 3 como 4.

Todavía se desconoce el precio, pero basándose en los precios anteriores, no sería del todo sorprendente que la consola termine costando un aproximado de 20.000 pesos.

¿Qué clase de juegos les gustaría ver? ¿Alguna secuela o remake? ¿O prefieren ver una propiedad intelectual completamente nueva? ¿Creen que Sony se vuelva a llevar el trono de la “Guerra de las Consolas”?

