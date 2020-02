San Valentín: 10 juegos para compartir en pareja

Si hay algún player 2 en tu vida, no puedes parar de jugar y los planes típicos les aburren. Aquí compilamos una lista con 10 juegos que podrás compartir con esa persona especial para celebrar el amor de la forma más gamer posible en estas fechas.

Cuphead

Si tú y tu pareja gustan de sufrir, cuphead es para ustedes. Con arte inspirado en el estilo de animación usado en los 30´s (rubber hose), Cuphead se trata de un run and gun de plataformas con un alto grado de dificultad. El juego hace mucho énfasis en las peleas con jefes finales las cuales podrían ser un poco mas sencillas si tu player 2 es hábil. Cuphead está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, PC y Mac.

A Way Out

Si quieren tener una experiencia más seria, definitivamente tienen que jugar A Way Out. Se trata de un juego completamente diseñado alrededor del modo cooperativo offline donde tú y tu pareja, tendrán que ayudarse a escapar de la cárcel. A Way Out es una propuesta muy refrescante ya que a diferencia de otros títulos que incluyen modo coop como una opción, este es exclusivamente cooperativo, mientras uno de los dos está en una cinemática, el otro jugador podrá estar controlando su personaje con otro punto de vista dentro de la misma situación. A Way Out se encuentra disponible en: Xbox One, PlayStation 4 y PC.

Overcooked! 2

Un caótico juego de cocina donde tendrás que trabajar en equipo para satisfacer las órdenes de los clientes y salvar el reino cebolla del Pan Demonium. Las cocinas son uno de los elementos mas irreverentes de este juego, podrías estar cocinando en un rio sobre un par de balsas, arrojando ingredientes de un lado al otro para ahorrar tiempo. Overcooked 2 es de estos títulos que podrá destrozar tu relación o si juegan bien, fortalecerla. Está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.

Unravel Two

Persigue la chispa mientras estas atado a tu pareja en esta emotiva aventura de plataformas. En Unravel Two, tú y tu pareja tomarán el control de un par de “Yarnys”, literalmente unos seres de estambre que unen sus hilos para poder sortear las dificultades y rompecabezas que presenta el juego. Visualmente es impresionante y la mecánica de estar unido por un cordón al otro personaje, brinda oportunidades que pondrán a prueba tu ingenio para completar la historia. Unravel Two está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Snipperclips

Haz equipo para sobreponerte a los obstáculos en este juego rompecabezas, donde tendrás que recortar a tu pareja literalmente, para que juntos adopten otra forma y completen los curiosos retos que Snipperclips propone. Van desde encestar un balón, a adoptar alguna forma específica o sacar punta a un lápiz. La única limitante para resolver estos acertijos es su imaginación. Snipperclips es un título exclusivo de Nintendo Switch.

Human: Fall Flat

Rompe todas las reglas, menos las de la física. En Human: Fall Flat, tú y tu pareja tendrán que abrirse paso en niveles poniendo su creatividad a prueba. Si suena sencillo es porque lo es, el encanto de este título es que las posibilidades son infinitas. Este universo se rige por las mismas leyes de la física que el mundo real así que podemos esperar salir volando, golpes y destrozo lo que lo hace extremadamente divertido. Se puede jugar en solo pero definitivamente la diversión y las locuras suben de nivel en modo cooperativo local. Human Fall Flat está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS y Mac.

Ultimate Chicken Horse

Ultimate Chicken Horse es un juego de plataforma donde construyes el nivel mientras tratas de pasarlo. Cada turno podrás poner trampas para evitar que tus compañeros ganen o plataformas que te ayudaran a llegar a la meta. Si todos logran llegar a la meta, no hay ganadores así que lo que construyas deberá ser suficientemente complicado para tus oponentes, pero suficientemente fácil para que tú lo pases. Este título esta disponible en PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox, PC y Mac.

Lovers in a Dangerous Space Time

Explora una galaxia de colores Neón en tu propia nave. Con Lovers in a Dangerous Space Time deberás trabajar en equipo como una maquina bien aceitada. Entre tú y tu compañer@ manejarán las diferentes secciones de la nave, disparar, poner escudos, o mover la nave. Cada uno tendrá que correr a sus puestos donde sea más necesario para destruir la galaxia llena de enemigos. Es un juego fácil de iniciar por sus sencillos controles, pero mientras subimos de nivel, la dificultad también lo irá haciendo y nosotros correremos como locos dentro de la nave. Esta aventura espacial se encuentra disponible en todas las plataformas actuales.

Gang Beasts

Este título de peleas es perfecto para arreglar cualquier discusión pendiente, para después terminar riendo y gozando. Los personajes tienen cuerpos gelatinosos y física realista; podrás golpear y arrojar a tus oponentes de forma absurda en mapas llenos de peligros, maquinaria peligrosa, incineradores, ventiladores gigantes etc. Gang Beasts está disponible en PlayStation 4, Xbox One, Steam y Wii U. Ya que este título salió al mercado en 2014, es bastante económico; con el dinero que te ahorres súmale una pizza y nadie se podrá resistir a tu romántico plan.

Guns, Gore and Cannoli 2

¿Gozas la acción exagerada, dispararle a nazis y quieres compartirlo con tu pareja? Guns, Gore and Cannoli 2 es justo eso. Un shooter estilo arcade dónde el trabajo en equipo es la clave para sobrevivir las hordas de: nazis, gangsters, policías, soldados, tanques, zombies, submarinos y demás. Si bien se trata de una secuela, puedes tomar el juego sin haber pasado el título anterior ya que el atractivo principal de Guns, Gore & Cannoli es la extraña mezcla de mafiosos en el frente europeo de la segunda guerra mundial, así como la acción y destrucción que esto conlleva. Se encuentra disponible en Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac.