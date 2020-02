Rod Fergusson cambia Gears of War por Diablo

El afamado desarrollador Rod Fergusson dio un anuncio vía Twitter, donde indicaba que dejaba la franquicia de Gears of War para trabajar en Diablo. En el tweet se lee:

“Empezando en marzo, me uniré a Blizzard para supervisar la franquicia Diablo. Irme es agridulce, pues amo a nuestra familia Gears, a los fans y a todos en The Coalition y Xbox. Gracias, ha sido un honor y un privilegio trabajar con todos ustedes”,

Starting in March, I will join Blizzard to oversee the Diablo franchise. Leaving is bittersweet as I love our Gears family, the fans, and everyone at The Coalition and Xbox. Thank you, it has been an honor and a privilege to work with you all. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ

— Rod Fergusson (@GearsViking) February 5, 2020