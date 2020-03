Resumen de la Jornada: TSM defiende su récord

LCS

Durante este Split en la liga norteamericana (LCS), no había equipo más temible que Cloud9, llegando a la séptima semana de temporada regular con un increíble 12-0. Pero todo esto cambiaría al enfrentarse con TSM, equipo que sostiene el récord de 13 victorias 0 derrotas desde 2016 y que se encontraba decidido a no perder este título. Si bien TSM mejoró sus números actuales quedando con un 7-6, se aferraron a romper la racha de Cloud9 quien continúa en primer lugar de la liga, pero ahora con un 12-1. El resto de la jornada concluye el día de hoy, mientras tanto los resultados han quedado así:

Día 1 – 7 de marzo:

FlyQuest -0 vs 1- Evil Geniuses

Team Liquid -0 vs 1- CLG

100 Thieves -1 vs 0- Team Dignitas

Cloud9 -0 vs 1- TSM

Día 2 – 8 de marzo:

CLG –0 vs 1- Evil Geniuses

Golden Guardians -1 vs 0- Team Dignitas

FlyQuest -0 vs 1- TSM

100 Thieves -1 vs 0- Immortals

Día 3 – 9 de marzo:

Team Liquid vs Immortals – 18:30

Golden Guardians vs Cloud9 – 19:30

LEC

Por primera vez desde la semana 3, la liga europea (LEC) tiene un primer lugar claramente definido después de una jornada completa. G2 una vez más se encuentra punteando la tabla después de despacharse a Fnatic y Origen esta séptima semana.

Mientras tanto Rogue continúa demostrando que es un equipo digno de estar dentro del top 4, con una jornada ganadora 2-0. Solo quedan dos semanas más de temporada regular y si los equipos siguen con este buen nivel, vendrán unos emocionantes playoffs.

Así los resultados de la semana 7 en LEC:

Dia 1 – 6 de marzo:

Origen -0 vs 1- G2 Esports

Excel -0 vs 1- Misfits

SK Gaming -0 vs 1- Fnatic

Schalke 04 -0 vs 1- MAD Lions

Vitality -0 vs 1- Rogue

Día 2 – 7 de marzo:

Fnatic -0 vs 1- G2 Esports

Misfits -0 vs 1- Origen

Rogue -1 vs 0- MAD Lions

Vitality -0 vs 1- Excel

SK Gaming -0 vs 1- Schalke 04

LLA

La liga latinoamericana (LLA) concluyó su cuarta semana y el empate doble por primer puesto se mantiene entre All Knights e Infinity; ambos equipos quedando 2-0 al término de la jornada. El tercer puesto se encuentra ocupado por Rainbow7 quien en tan sólo 24 minutos, borró del mapa a XTEN.

Así los resultados de esta cuarta semana en la LLA:

Día 1 – 7 de marzo:

Rainbow 7 -1 vs 0- Furious Gaming

XTEN Esports -0 vs 1- Isurus

Pixel Esports Club -0 vs 1- All Knights

Azules Esports -0 vs 1- Gillette Infinity Esports

Día 2 – 8 de marzo:

Gillette Infinity Esports -1 vs 0- Isurus

Rainbow7 -1 vs 0- XTEN Esports

Pixel Esports Club -0 vs 1- Azules Esports

All Knights -1 vs 0- Furious Gaming

Overwatch League

La semana 5 de la Overwatch League llegó para cambiarlo todo, se trata de la primer semana competitiva donde se aplicó el sorteo para bloquear héroes. Los primeros héroes en ser eliminados de la alineación fueron: McCree, Widowmaker, Reinhardt y Moira. Esto trajo como consecuencia que los equipos eligieran composiciones dive (composición donde el objetivo es atacar a la linea trasera del equipo contrario). Orisa y Sigma fueron elegidos como tanques principales por sus escudos y así compensar por la pérdida de Reinhardt. Winston también fue uno de los tanques más seleccionados en la semana 5. Tracer se volvió uno de los dps más usados y Zenyatta como soporte supliendo a Moira.

Este nuevo método de definir el meta benefició a los Houston Outlaws en gran medida ya que el equipo brilla por el talento individual de sus jugadores. Parece ser que este nuevo esquema está funcionando y haciendo que los equipos desarrollen un estilo propio utilizando la variedad de héroes.

Los resultados de esta semana quedaron así:

Toronto Defiant 1 – 3 Florida Mayhem

Paris Eternal 0 – 3 Houston Outlaws

Boston Uprising 1- 3 Washington Justice

Paris Eternal 3 – 2- Philadelphia Fusion

New York Excelsior 3 – 1 Washington Justice

Boston Uprising 0 – 3 Atlanta Reign

Los Héroes bloqueados para la semana 6 serán:

Daño: Soldier 76 y Sombra

Tanque: Winston

Soporte: Lucio