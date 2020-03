Resumen de la jornada: Cloud9 imparable

LCS

En la LCS o liga norteamericana Cloud9 sigue ampliando la brecha y continúa invicto ahora con 11 victorias.

Team Liquid hizo lo impensable y puso a DoubleLift en la banca. Increíblemente esto les resultó en un par de victorias contra 100 Thieves y Team Solo Mid con Tactical, el ADC suplente llevándose MVP en este último. ¿Será que, si Team Liquid hace lo mismo que Cloud9 y abandona a sus vacas sagradas, se liberan más y obtienen más victorias?

Así los resultados para esta liga:

Día 1 29 de febrero:

FlyQuest -0 vs 1- Cloud9

Team Liquid -1 vs 0- TSM

Golden Guardians -1 vs 0- Immortals

100 Thieves -1 vs 0- Evil Geniuses

Día 2 1 de marzo:

100 Thieves -0 vs 1- Team Liquid

FlyQuest -1 vs 0- Team Dignitas

CLG -1 vs 0- TSM

Golden Guardians -0 vs 1- Evil Geniuses

Recuerda que la acción en la LCS aún no termina, no te pierdas hoy las últimas partidas de la semana 6 en Monday Night League donde CLG se enfrentará a Immortals y Team Dignitas al invicto Cloud9.

Hoy LCS día 3:

CLG vs Immortals – 19:30

Team Dignitas vs Cloud9 – 20:30

LLA

Mientras tanto, en la LLA se jugó la tercera semana regular. All Knights obtuvo su cuarta y quinta victoria durante la jornada, en esta ocasión sobre Rainbow7 y Azules Esports; manteniendo su liderato en la tabla. All knights logró asegurar dos barones pero estos no le ayudaron de mucho. Hasta el minuto 43 cuando conquistaron al dragón ancestral, continuaron por el carril central hasta conquistar el nexo.

Así quedaron los resultados de LLA:

Día 1 29 de febrero:

Rainbow 7 -0 vs 1- All Knights

Furious Gaming -0 vs 1- Gillette Infinity Esport

Azules Esports -0 vs 1- XTEN Esports

Isurus -1 vs 0- Pixel Esports Club

Día 2 1 de marzo:

Gillette Infinity Esports -1 vs 0- XTEN Esports

Isurus -1 vs 0- Furious Gaming

Azules Esports -0 vs 1- All Knights

Pixel Esports Club -0 vs 1- Rainbow7

LEC

En la liga europea LEC también se disputó la sexta semana de la competencia y pudimos ver al equipo español Origen enfrentarse a Rogue, un equipo que sin duda ha dado que hablar durante este split. Mientras que otros equipos que habían estado disputándose el primer lugar tuvieron derrotas la semana anterior ante equipos aparentemente débiles. Origen debía repuntar y anotarse victorias esta semana para así poder separarse del resto del grupo y entrar con buena posición a los playoffs.

En esta ocasión Origen no jugó con el juego temprano lento al que nos tiene acostumbrados, en lugar de esto, empujaron desde el inicio y el resultado fue favorable. El jungla Xerxe logró gankeos clave en el carril inferior ayudando a empujar el carril por un gran margen. En comparación Rogue no pudo hacer mucho especialmente Inspired, quien no logró conseguir ni un pick y termino con cuatro muertes en su contra.

Así es como quedó la b tras esta sexta semana:

Día 1 28 de febrero

Rogue -1 vs 0- Excel

Vitality -0 vs 1- MAD Lions

Fnatic -1 vs 0- Misfits

Schalke 04 -0 vs 1- Origen

G2 Esports -1 vs 0- SK Gaming

Día 2 29 de febrero

Misfits -1 vs 0- SK Gaming

MAD Lions -0 vs 1- Excel

Fnatic -1 vs 0- Schallke 04

Rogue -0 vs 1- Origen

G2 Esports -1 vs 0- Vitality

