Resultados y polémica en la Overwatch League.

La liga Overwatch regresó este fin de semana con un nuevo formato de torneo similar al de deportes más tradicionales. En las temporadas anteriores, la liga Overwatch se había jugado exclusivamente en Los Ángeles. Para la temporada 2020, los equipos tendrán tanto juegos locales como de visitante; llevando el espectáculo de la liga a las ciudades de cada equipo. Otro cambio al formato fue la división de los equipos en dos conferencias, la del Pacífico y la conferencia Atlántica. A su vez, estas se subdividieron en cuatro divisiones: Atlántico norte, Atlántico sur, Pacífico este y Pacífico oeste.

Los anfitriones para esta primera semana de competencia fueron New York Excelsior en el Hammerstein Ballroom y Dallas Fuel en el Arlington Esports Stadium. El estadio para esports más grande en Norte América.

Durante el primer día de competencia en Nueva York pudimos ver como Toronto Defiant obtuvo la victoria sobre París Eternal con un marcador de 3-1; mientras que el equipo local, New York Excelsior que contó con un gran apoyo de sus fans, se vio vencedor 3-1 sobre London Spitfire. Mientras tanto en Dallas, el sábado 8 de febrero; en una partida mucho más cerrada, Vancouver Titans se llevó el triunfo sobre Los Ángeles Gladiators 3-2. El equipo local y favorito, Dallas Fuel no corrió con la misma suerte que su contraparte local neoyorquina; cayendo 3-1 a manos de Los Ángeles Valiant.

El domingo 9 de febrero la competencia siguió y esta vez fue el turno del equipo francés París Eternal para nombrarse ganadores sobre London Spitfire con un marcador final de 3-0. Boston Uprising se enfrentaría a los locales New York Excelsior quienes, con el favor del público, aplastaron a sus contrincantes bostonianos 3-0. En Arlington, los Vancouver Titans una vez más obtuvieron la victoria, quedando 3-0 contra Los Ángeles Valiant. Mientras tanto San Francisco Shock le negó la victoria al equipo local Dallas Fuel, con un marcador final de 3-1.

Desafortunadamente el nuevo formato de la liga ha traído una redistribución del presupuesto y a su vez consecuencias que están afectando la calidad de las transmisiones que la Overwatch League había llevado hasta ahora. Puesto que hay sedes que no tienen el mismo nivel de preparación e infraestructura como el Blizzard Arena.

Otra queja que ha sido amplificada en redes sociales es la salida de personalidades establecidas en la liga como: Christopher “Montecristo” Mykles y Chris Puckett, quienes han sido reemplazados por talento con una evidente falta de carisma. La respuesta por miembros de la industria ha sido una llamada de atención.

El mismo Montecristo twiteaba «Acabo de ver la Overwatch League y me pregunto seriamente qué está pasando con su producción. Vergonzoso. La Liga está intentando cubrir sus propias carencias y deficiencias en la gestión y sus pobres decisiones a expensas de gente que ha puesto todo lo que tiene en la OWL. No hay lealtad, ni agradecimiento y ni integridad».

I lied. I turned on OWL and now I am seriously wondering what is going on with production. Embarrassing.

— MonteCristo (@MonteCristo) February 8, 2020