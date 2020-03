Nuevas sinergias de Team Fight Tactics Set 3

El autobattler de Riot Games, Teamfight Tactics o TFT traerá su tercer set este parche 10.5 al cliente de League of Legends. Este nuevo set se llamará “Teamfight Tactics: Galaxies” y abandona la estética mágica y natural de la segunda temporada del autobattler. En vez de eso, la ciencia ficción será el tema central de esta tercera temporada, sacando a relucir varios aspectos con temas espaciales, como los aspectos de guardianes estelares, pulso de fuego, odisea y estrella obscura.

Un nuevo Teamfight Tactics obviamente significa nuevos campeones y nuevas sinergias: dejamos atrás las montañas, océanos, infernos y vientos. Ya no debemos temer a la Nami del oponente, ya no lanzaremos nuestros teclados al suelo por el singed enemigo. Estas son las nuevas sinergias del Set 3 de Teamfight Tactics:

Espadachín:

Algunas cosas nunca cambian, los espadachines regresan y mantienen a un par de campeones del set pasado, como lo son Yasuo y Yi. Los espadachines tienen un porcentaje de probabilidad de golpear 2 veces extra por ataque dependiendo de cuantos poseas.

Pistoleros:

Parecidos a los cazadores del último set, los pistoleros tendrán la habilidad de volver a disparar a un objetivo aleatorio cada cuarto disparo. Con la gran ventaja por encima de los espadachines de que además son unidades a distancia.

Luchadores:

Los luchadores regresan del primer set, incluso vemos algunas caras viejas como lo es Blitzcrank. Los luchadores obtienen puntos de vida adicionales mientras más de ellos haya, lo cual les permite mantenerse más tiempo en combate. Estas unidades incluyen a:

Celestiales:

Los celestiales son una sinergia completamente nueva que curan a todos los aliados un porcentaje del daño que hacen todos lo celestiales. Una sinergia muy poderosa de juego tardío que será un equivalente a los luz del segundo set.

Chrono:

Una versión mejorada de los cazadores de la temporada pasada porque otorgan velocidad de ataque a todas las unidades a diferencia de sólo los miembros de la sinergia. La mayoría de los chrono son unidades con aspectos de pulso de fuego.

Cibernético:

Una sinergia interesante, los cibernéticos obtienen bonos de ataque y vida siempre y cuando tengan equipado un objeto. Esto genera una tensión interesante que te fuerza a distribuir tus objetos en lugar de ponerlos todos en una sola unidad.

Estrella Obscura:

La versión obscura de la sinergia de luz, generando un bono a la unidad de estrella obscura más cercana al morir y sumando daño cada vez.

Demoledores:

Los herederos espirituales de los gélidos, las habilidades de los demoledores aturden a quien las reciba durante 2.5 segundos.

Infiltrador:

Los infiltradores son muy parecidos a los asesinos del set anterior, pero en vez de generar golpes críticos obtienen velocidad de atque.

Corta-maná:

Tristemente los venenos hacen su regreso triunfal en forma de fichas, esta vez teniendo una versión mejorada que sube el costo de maná con cada golpe.

Pilotos Mecha:

Las tres unidades piloto mecha se combinan para generar un mecha gigante al estilo de Voltron, este mecha combinado obtiene todas las habilidades, todos los objetos y todas las sinergias de los pilotos. Una vez que se venza a esta combinación, los tres pilotos emergen con toda su vida y listos para seguir la pelea.

Mercenarios:

Parecidos a las Lux del set anterior, los mercenarios pueden comprar aumentos permanentes para sus habilidades en la tienda.

Místicos:

El regreso de los místicos, con la misma habilidad del set pasado, otorgando resistencia mágica a todas tus unidades. Una sinergia poco emocionante pero muy necesaria.

Guardianes:

Los guardianes obtienen escudos cada vez que utilizan una habilidad, es una buena estrategia darles objetos de maná para que pueden usar habilidades más seguido, ganando así más y más escudos.

Rebeldes:

La tripulación del “Odisea”, los rebeldes obtienen escudos y daño extra por cada rebelde adyacente al inicio de la ronda.

Francotiradores:

Los demonios de la distancia, los francotiradores obtienen un bono de daño equivalente a la distancia entre ellos y su objetivo.

Magos:

Ligeramente diferentes a sus versiones anteriores, los magos ahora otorgan poder de habilidad a todos sus aliados, generando una ráfaga de daño poderosa y eliminando a los oponentes.

Piratas Espaciales:

Si un pirata espacial da el último golpe, existe la posibilidad de generar oro adicional o incluso objetos básicos.

Guardian Estelar:

Las guardianas estelares llegan a TFT, con una nueva mecánica que distribuye maná entre las guardianas cada vez que una utiliza una habilidad. Esto forma una cascada de habilidades muy difícil de manejar para el equipo enemigo.

Nave Espacial:

Al igual que el alquimista del set pasado, La nave espacial se mueve alrededor del mapa sin atacar directamente.

Valkiria:

Las valkirias son cazadoras espaciales que saben terminar a su oponente, si le hacen daño a un oponente con menos de 50% de puntos de vida, resulta en un golpe crítico automático.

Tanques:

Parecidos a los tanques del segundo set, pero obteniendo bonos de armadura estáticos en vez de basado en porcentajes.

Vacíos:

Los vacíos regresan del primer set, ahora haciendo daño verdadero.

