Nintendo Direct de Animal Crossing, ¿qué es Nook inc.?

El día de hoy se transmitió un Nintendo Direct especial para el nuevo Animal Crossing: New Horizons, donde aprendimos un montón de información acerca de Nook inc. y su paquete de isla desierta.

Animal Crossing: New Horizons pone al jugador y a otros dos residentes en una isla desierta, Nook inc. nos da una tienda de campaña y de ahí en adelante nos deja sueltos para crear, decorar y conocer a nuestros adorables vecinos. Al inicio del juego, podemos escoger la forma de nuestra isla, incluso podemos escoger el hemisferio donde viviremos. Esto cambia la forma en que los meses y las estaciones interactúan entre sí. New Horizons se enfoca mucho en crear, tanto así que podemos terra-formar y cambiar la geografía misma de nuestra isla; cambiando la ubicación de los ríos, plantando árboles y flores, creando acantilados y caminos.

En cada isla tendremos acceso al aeropuerto, donde podemos invitar a otros jugadores a nuestra isla o podemos viajar a otras islas y pasar un buen día. En cada isla podrá haber hasta 8 jugadores al mismo tiempo. Si compartes una isla, puedes participar en party play; formar un equipo de cuatro jugadores donde uno será el líder y los demás sus seguidores. Este rol se puede intercambiar en cualquier momento para que todos tengan la oportunidad de liderear al grupo.

La diversión seguirá incluso si no estas cerca de tu consola. Nintendo está desarrollando “Nook Link”, un programa dentro de la aplicación móvil Nintendo Switch Online. Los jugadores podrán escanear códigos QR de juegos anteriores de Animal Crossing; para importar diseños o chatear en línea con amigos por texto o voz.

El punto principal de New Horizons es transformar nuestra isla desierta a un paraíso personal. Mientras más le invirtamos a nuestra isla, más residentes vendrán y habrá nuevas instalaciones como un museo, una tienda de muebles y un sastre.

Podemos sacar nuestros viejos Amiibos ya que en New Horizons habrá una isla especial llamada Photopia donde los personajes de Amiibo que tengamos, participaran en sesiones fotográficas.

La Switch edición Animal Crossing, agotada

Como era de esperarse, la consola especial de Animal Crossing: New Horizons, se agotó tan solo unos días después de que se abrieran las preventas en Amazon. Desafortunadamente la especulación no se ha hecho esperar y podemos ver en plataformas de subasta como ebay; anuncios que venden las preventas confirmadas hasta en 12 mil pesos, el doble del precio original.

Animal Crossing: New Horizons estará disponible el 20 de marzo de 2020 en Nintendo Switch.