La pretemporada de League of Legends está aquí ¿Qué cambió en los objetos?

Con el fin de la temporada 9, viene a nosotros una nueva pretemporada con muchos cambios interesantes: Campeones nuevos, cambios geográficos, nerfs y buffs y de lo más interesante, objetos nuevos en la tienda.

Vamos a dividir los cambios a objetos en dos grandes tajos, el primero son objetos de soporte y el segundo son objetos de letalidad.

Los objetos de soporte están recibiendo un completo rediseño, dónde antes había 3 familias de objetos (moneda, escudo, y filo), ahora hay cuatro o dos dependiendo de como lo veas. El primer cambio importante es el remover completamente a la moneda antigua. Ya no existirá la pasiva de monedas de maná y oro saliendo al azar de súbditos enemigos. Los dos objetos restantes (escudo de reliquia y filo del robahechizos) se verán divididos en dos objetos cada uno una versión dará ad y la otra dará ap. Y tendremos así dos objetos que dan oro por golpear a campeones enemigos con básicos y habilidades (filo del robahechizos y hoz espectral) y dos objetos que generan oro por vencer súbditos mientras se tienen cargas (hombreras de acero y escudo de reliquia) Estos objetos también pierden sus pasivas anteriores (en las que el escudo de reliquia curaba a los aliados y el filo de robahechizos hacía daño extra al oponente). Sus pasivas de oro se mantienen y otorgan 2 oros cada 10 segundos. El siguiente cambio interesante en los objetos de soporte es que sólo hace falta la inversión inicial de 400 oros, el mismo objeto va subiendo de nivel cuando genera 500 y 1000 oros respectivamente. Esto permite que los campeones de soporte tengan mayor versatilidad a la hora de invertir su oro temprano y por tanto abre más el espectro de posibles campeones que puedan jugar soporte.

Los objetos de letalidad también están viendo cambios con la alteración de objetos ya existentes y la suma de 2 nuevos. El primer cambio y el más notorio es a la Hoja Crepuscular Draktharr, la cual ya no posee la pasiva de apagón y cuenta tan sólo con el ataque básico empoderado al salir de visión. El Filo de la Noche también recibe un cambio, perdiendo su activasión de escudo antihechizos, usándolo en vez como pasiva al estilo del Velo de la Banshee. Los dos nuevos objetos son la Espada de la Penumbra y la Hoja Carmesí la segunda de las cuales tuvo que perder algo de poder en un hotfix por parte de Riot. La espada de la penumbra es un objeto mucho más barato que otorga menos letalidad pro tiene la pasiva de apagón en la cual revela centinelas enemigos y les hace daño adicional. Este objeto en particular es muy útil para soportes que pueden usar letalidad temprano como Senna o Pyke, o para algunos junglas que necesita el objeto temprano como Rengar o Kha’Six. La hoja carmesí es el sueño dorado de cualquier campeón que quiera hacer empujes en paralelo, pues su pasiva es extremadamente útil para duelos 1 vs 1. Dicha pasiva te da una mayor velocidad de ataque siempre y cuando tengas a uno o menos enemigos en frente.

Estos son todos los cambios para objetos de letalidad y soporte en lo que va de la pretemporada.

