Esta semana en esports: Zwan sorprende

Team Aze continúa arrasando en la División de Honor Telcel, pero en esta séptima semana no todo salió como esperaban. Zwan Gaming le arrebató la posibilidad de otra semana perfecta a Team Aze y con una diferencia de oro considerable, 67K vs 62K de Aze. Zwan Gaming demostró que en la División de Honor Telcel, nada está escrito. Con esta victoria se calientan los ánimos y nos preparamos para la última jornada de temporada regular.

Así los resultados de esta séptima semana en la División de Honor Telcel:

Miércoles 11 de marzo:

Estral Esports -1 vs 0- Estorm

Infinity Academy -1 vs 0- Chivas Esports

Zwan Gaming -1 vs 0- Team Aze

Cream Esports -0 vs 1- Arctic Gaming México

Jueves 12 de marzo:

Estorm -0 vs 1- Infinity Academy

Team Aze -1 vs 0- Estral Esports

Arctic Gaming México -1 vs 0- Zwan Gaming

Chivas Esports -0 vs 1- Cream Esports

Así ha quedado la tabla general de la División de Honor Telcel con los resultados de la última jornada:

1 Team Aze 10-2

2 Cream Esports Mexico 8-4

3 Arctic Gaming México 8-4

4 Estral E-Sports 8-4

5 Infinity Esports Academy 4-8

6 Chivas Esports 4-8

7 Zwan Gaming Mexico 3—9

8 Estorm 3-9

Que ver este fin de semana

LLA

Llega la semana 5 de la LLA y All knights junto a Infinity Esports continúan a la cabeza. Infinity promete bastante con una racha de 7 partidas ganadas. Por otra parte, la escuadra Rainbow 7 con un récord de 6-2 continúa en tercer lugar. Es importante mencionar que las partidas han regresado a jugarse a puerta cerrada de forma temporal. Las partidas programadas para esta quinta semana son:

Sábado 14 de marzo:

Rainbow 7 vs Gillette Infinity Esports – 15:00

Pixel Esports Club vs Furious Gaming – 16:00

Azules Esports vs Isurus – 17:00

All Knights vs XTEN Esports – 18:00

Domingo 15 de marzo:

Isurus vs Rainbow7 – 15:00

XTEN Esports vs Pixel Esport – 17:00

Gillette Infinity Esports vs All Knights – 18:00

Tabla de posiciones LLA:

1 All Knights 7-1

1Gillette Infinity Esports 7-1

3 Rainbow7 6-2

4 Isurus 5-3

5 Pixel Esports Clun 3-5

6 XTEN Esports 2-6

7 Azules Esports 1-7

7 Furious Gaming 1-7

LCS

La liga norteamericana o LCS, llega a su octava semana de competencia este fin de semana. Después de que 100 Thieves, Evil Geniuses e Immortals ganarán sus partidas la jornada pasada, la tabla se ajusta y ahora tenemos un triple empate por el cuarto puesto. Mientras tanto Cloud9 continúa muy por delante de todos tranquilamente. Aquí los horarios y tabla de posiciones de la competencia:

Sábado 14 de marzo:

Immortals vs TSM – 15:00

100 Thieves vs Cloud9 – 16:00

Team Liquid vs Evil Geniuses – 17:00

CLG vs Team Dignitas – 18:00

Domingo 15 de marzo:

FlyQuest vs Immortals – 13:00

Golden Guardians vs Team Liquid – 14:00

CLG vs Cloud9 – 15:00

Team Dignitas vs Evil Geniuses 16:00

Lunes 16 de marzo:

100 Thieves vs FlyQuest 18:30

Golden Guardians vs TSM 19:30

Tabla de posiciones LCS:

1 Cloud9 13-1

2 FlyQuest 8-6

2 TSM 8-6

4 100 Thieves 7-7

4 Evil Geniuses 7-7

4 Immortals 7-7

7 Golden Guardians 6-8

8 Team Liquid 6-8

9 Team Dignitas 5-9

10 CLG 9-3

