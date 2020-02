Esta semana en esports: victoria de Chivas

En la División de Honor Telcel, pasó la séptima jornada y trajo consigo varias sorpresas. Desde las profundidades de la tabla Infinity Academy cumplió el milagro y sorprendió a los incrédulos venciendo a Cream Esports, equipo que, hasta la jornada anterior, se encontraba empatado por el primer puesto de la liga. El resultado de la revancha entre Estral y Arctic salió a favor de Estral una vez más. Otra buena noticia de la jornada fue la victoria de Chivas Esports sobre Zwan Gaming. Parece ser que el rebaño sagrado ha encontrado el balance en la fuerza ahora con su nuevo carrilero central “Armanduwu”. Por último, Team Aze se consolida como puntero de la tabla y equipo vencedor ante Estorm. Así han quedado los resultados de la semana:

Resultados División de Honor Telcel Jornada 7:

Chivas Esports -1:0- Zwan Gaming

Infinity Academy -1:0- Cream Esports

Estorm -0:1- Team Aze

Arctic Gaming México -0:1- Estral Esports

Que se viene este fin de semana

LLA o liga Latinoamericana, pasara a su segunda semana ahora con partidas presenciales en la Ciudad de México las cuales se jugarán el sábado 22 y domingo 23:

Día 1 sábado 22 de febrero

All Knights vs Gillette Infinity Esports 15:00

Pixel Esports Club vs XTEN Esports 16:00

Azules vs Furious Gaming 17:00

Rainbow7 vs Isurus 18:00

Día 2 domingo 23 de febrero

All Knights vs Isurus 15:00

Rainbow7 vs Azules Esports 16:00

XTEN Esports vs Furious Gaming 17:00

Gillette Esports vs Pixel Esports Club 18:00

En la LEC (liga europea de League of Legends) se juega la quinta semana, de este viernes 21 de febrero al sábado 22. Aquí los horarios y partidas:

Día 1 viernes 21 de febrero

MAD Lions vs Misfits Gaming 11:00

Team Vitality vs Schalke 04 12:00

G2 Esports vs Excel Esports 13:00

Origen vs SK Gaming 14:00

Rogue vs Fnatic 15:00

Día 2 sábado 22 de febrero

SK Gaming vs Team Vitality 10:00

Excel Esports vs Schalke 04 11:00

Misfits Gaming vs Rogue 12:00

MAD Lions vs G2 Esports 13:00

Origen vs Fnatic 14:00

La liga norteamericana o LCS, donde Cloud9 continua invicto con ocho victorias, jugará también su quinta semana el sábado, domingo y lunes.

Día 1 sábado 22 de febrero

100 Thieves vs TSM 16:00

Cloud9 vs Counter Logic Gaming 17:00

Dignitas vs Immortals 18:00

FlyQuest vs Golden Guardians 19:00

Día 2 domingo 23 de febrero

Evil Geniuses vs Team Liquid 14:00

Immortals vs Cloud9 15:00

Golden Guardians vs 100 Thieves 16:00

Counter Logic Gaming vs FlyQuest 17:00

Día 3 lunes 24 de febrero

Team Liquid vs Dignitas 19:30

TSM vs Evil Geniuses 20:30

