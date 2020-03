Esta semana en esports: Team Aze escuadra promesa

Durante la primera jornada de la semana 6 pudimos presenciar a Team Aze agregar dos victorias mas a su historial, la primera sobre Infinity Academy equipo que sigue batallando para consolidar resultados y la segunda contra Cream Esports. No cabe duda de que el nuevo equipo se ha ganado su lugar en la liga a base de resultados y el corazón del publico quienes sostienen a Team Aze como favorito para los playoffs.

La sexta semana en la División de Honor Telcel ha concluido así:

Miércoles 4 de marzo:

Infinity Academy -0 vs 1- Team Aze

Chivas Esports -0 vs 1- Arctic Gaming Mexico

Cream Esports -1 vs 0- Estral

Zwan Gaming -0 vs 1- Estorm

Jueves 5 de marzo:

Arctic Gaming Mexico -1 vs 0- Infinity Academy

Estorm -0 vs 1- Chivas Esports

Team Aze -1 vs 0- Cream Esports

Estral -1 vs 0- Zwan Gaming

Así ha quedado la tabla general de la División de Honor Telcel con los resultados de la última jornada:

1 Team Aze 9-1

2 Cream Esports Mexico 7-3

2 Estral E-Sports 7-3

4 Arctic Gaming México 6-4

5 Chivas Esports 4-6

6 Estorm 3-7

7 Infinity Esports Academy 2-8

7 Zwan Gaming Mexico 2—8

Lo mejor para ver este fin de semana

LLA

La cuarta semana ha llegado a la liga latinoamericana (LLA) e Infinity Esports se encuentra en buena posición para enfrentarse a Azules Esports. Infinity disfruta de su buena racha con 5 victorias mientras Azules trata de salir de 3 partidas perdidas al hilo. Infinity se enfrentará a Isurus Gaming en el día dos, Isurus ha tenido algo de dificultades en lo que va de esta temporada, pero definitivamente la escuadra representa un reto para Infinity. Así el resto de las partidas para este fin de semana:

Día 1 – 7 de marzo:

Rainbow7 vs Furious Gaming – 15:00

XTEN Esports vs Isurus – 16:00

Pixel Esports Club vs All Knights – 17:00

Azules Esports vs Gillette Infinity Academy – 18:00

Día 2 – 8 de marzo:

Gillette Infinity Esports vs Isurus

Rainbow7 vs XTEN Esports

Pixel Esports Club vs Azules Esports

All Knights vs Furious Gaming

Tabla de posiciones LLA:

1 All Knights 5-1

1 Infinity Esports 5-1

3 Isurus 4-2

3 Rainbow7 4-2

5 Pixel Esports Club 2-4

5 XTEN Esports 2-4

7 Azules Esports 1-5

7 Furious Gaming 1-5

LEC

Después de la semana perfecta para Fnatic, G2 y Origen donde los tres equipos lograron 2-0; llega la séptima semana de competencia la cual promete el mismo nivel de emoción y jugadas increíbles.

Aquí podrás ver los horarios y partidas para esta jornada:

Día 1 – 6 de marzo:

Team Vitality vs Rogue -11:00

Schalke 04 vs MAD Lions -12:00

SK Gaming vs Fnatic -13:00

Excel Esports vs Misfits Gaming -14:00

Orignen vs G2 Esports -15:00

Día 2 – 7 de marzo:

SK Gaming vs Schalke 04 -10:00

Team Vitality vs Excel Esports -11:00

Rogue vs MAD Lions -12:00

Misfits Gaming vs Origen -13:00

Fnatic vs G2 Esports -14:00

Tabla de posiciones LEC:

1 Origen 9-3

1 G2 Esports 9-3

1 Fnatic 9-3

4 Misfits 8-4

5 MAD Lions 7-5

6 Rogue 7-5

7 Excel 6-6

8 SK Gaming 2-10

9 Schalke 04 2-10

10 Vitality 1-11

LCS

En la liga americana o LCS, Cloud9 continua invicto ahora con 12 victorias mientras que FlyQuest le sigue con un récord de 8 victorias y 4 derrotas. Mientras tanto Immortals, Team Liquid y Team Solo Mid se encuentran empatados por el tercer lugar con 6-6. 100 Thieves, Dignitas, Evil Geniuses y Golden Guardians comparten el sexto lugar. CLG continúa en las profundidades de la tabla y no parece ser que esto vaya a cambiar pronto. En esta séptima jornada las partidas de la LEC estarán así:

Día 1 – 7 de marzo:

Tsm vs Cloud 9 – 16:00

Dignitas vs 100 Thieves – 17:00

Team Liquid vs Counter Logic Gaming – 18:00

Evil Geniuses vs FlyQuest – 19:00

Día 2 – 8 de marzo:

100 Thieves vs Immortals – 13:00

FlyQuest vs TSM – 14:00

Golden Guardians vs Dignitas – 15:00

Counter Logic Gaming vs Evil Geniuses – 16:00

Día 3 – 9 de marzo:

Immortals vs Team Liquid – 18:30

Cloud9 vs Golden Guardians -19:30

Tabla de posiciones LCS:

1 Cloud9 12-0

2 FlyQuest 8-4

3 Team Liquid 6-6

3 Immortals 6-6

3 TSM 6-6

6 100 Thieves 5-7

6 Team Dignitas 5-7

6 Evil Geniuses 5-7

10 Counter Logic Gaming 2-10

Recuerda que si quieres llegar a la grieta con el mejor estilo del mundo puedes comprar Riot Points mediante tu cuenta Telcel como se muestra en el siguiente tutorial.